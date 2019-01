La realitat econòmica que ve el 2019

Hem arribat al 2019 amb un escenari econòmic global que difícilment podíem preveure fa uns anys. El proteccionisme s’està imposant i és una tendència a la qual cada vegada s’acolliran més països. A l’última cimera del G-20 es va pactar una treva entre la Xina i els EUA, però les barreres comercials estan a l’ordre del dia i no només afecten grans mercats com l’americà, sinó també altres de més propers i importants per a Catalunya, com Algèria o Turquia. De la mateixa manera, aquest proteccionisme no només inclou les mercaderies, sinó també els capitals. Alguns mercats emergents com la Xina, l’Índia o els Emirats posen més controls i barreres a la sortida de capitals, mentre que els Estats Units els penalitzen fiscalment.

Una prova més del proteccionisme és el Brexit. Els britànics van votar per recuperar la sobirania plena sobre la circulació de persones, mercaderies i serveis, però a hores d’ara no és clar com ho resoldran. Des de Pimec ho seguim de prop, ja que afecta sectors rellevants de la nostra economia, com l’automoció, el material elèctric, l’alimentació i el turisme (uns dos milions de britànics visiten Catalunya cada any, el col·lectiu més important després del francès).

Precisament, a França cal destacar la revolta dels armilles grogues : una capa important de la classe mitjana, molts d’ells empresaris i professionals, estan descontents amb les polítiques públiques. La pressió fiscal no ha baixat tot i haver deixat enrere la crisi, la regulació és creixent i les empreses no poden fer front a aquesta situació. Tot plegat ens ha d’ajudar a pensar com millorar la relació entre els estats i els ciutadans.

A Catalunya, les pimes continuen tenint bona salut. Aquesta és la principal reflexió que cal fer després de deixar enrere un 2018 en què, malgrat les previsions negatives de fa un any, que a Pimec mai vam creure, l’economia ha seguit creixent, tot i que a un ritme més baix que en els últims anys. Aquest 2019 tenim el repte i la possibilitat de seguir pel bon camí, però per aconseguir-ho necessitem estabilitat i un funcionament normal de l’economia. Aquest escenari, però, encara queda lluny, ja que ara mateix segueixen sense aprovar-se tant els pressupostos de l’Estat com els de la Generalitat, i tampoc s’ha concretat el desplegament del Pacte Nacional per la Indústria, entre altres mesures que també han quedat aturades. Pimec ja ha manifestat reiteradament la seva preocupació per aquesta paràlisi institucional i volem demanar, un cop més, a tots els grups parlamentaris, tant catalans com espanyols, que treballin amb responsabilitat i amb capacitat negociadora per cobrir les necessitats polítiques sense perjudicar els interessos econòmics i socials.