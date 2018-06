Una de cada cinc persones d'entre 26 i 35 anys pagarà 500 euros menys d'IRPF amb la nova reforma

La rebaixa de l'IRPF que preveuen els pressupostos generals de l'Estat heretats per l'executiu de Pedro Sánchez afectarà uns 3,1 milions de contribuents. Segons els càlculs del Banc d'Espanya, aquesta reforma aprovada que va negociar l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, amb Ciutadans, el canvi tributari estalviarà de mitjana uns 500 euros a totes aquestes persones però té una incidència especial entre els que estan en la franja d'entre 26 i 35 anys, perquè són els que concentren ingressos bruts entre 12.000 i 18.000 euros anuals. Una de cada cinc persones menors de 35 anys s'estalviarà de mitjana 480 euros amb aquesta reforma.



Així doncs, l'informe del Banc d'Espanya calcula que en total suposa un impacte de 1.500 milions d'euros menys d'ingressos per a les arques públiques, una xifra menor als 2.200 milions perquè el Banc d'Espanya utilitza un sistema de simulació que no té en compte factors com la deducció de despesa per guarderia també pactada als pressupostos i fa servir dades del 2014.

Però quina era exactament la reforma de l'IRPF que preveuen els pressupostos? S'augmenta l'import de la reducció a la base per l'obtenció de rendiments del treball per als salaris bruts entre 14.000 i 18.000 euros anuals. També s'introdueix una nova deducció a la quota de 1.200 euros per cònjuge amb discapacitat. S'amplia en 600 euros la deducció per família nombrosa per cada un dels fills que excedeix el nombre mínim exigit perquè la família tingui la condició de família nombrosa. A més a més, s'eleva el mínim de tributació dels 12.000 euros als 14.000.

540x213 Una de cada cinc persones d'entre 26 i 35 anys anys pagarà 500 euros menys d'IRPF amb la nova reforma Una de cada cinc persones d'entre 26 i 35 anys anys pagarà 500 euros menys d'IRPF amb la nova reforma

Tot plegat afecta, segons els càlculs d'aquest organisme, principalment els treballadors amb ingressos bruts d'entre 12.000 i 18.000 euros. Concretament, 2,3 milions de contribuents tributarien 480 euros menys de mitjana en la quota impositiva de l'IRPF. Especialment els menors de 35 anys es veuran beneficiats d'aquesta reforma, perquè afecta un 21% de les persones entre 26 i 35 anys (uns 0,8 milions de declarants).

D'altra banda, el 16% dels majors de 65 anys (uns 0,6 milions) també pagaran gairebé 600 euros menys d'IRPF. Per tant, els més beneficiats són els pensionistes, que són els que més reduïda veuran la quota que han de pagar d'IRPF. De fet, com més augmenta la franja d'edat més puja la quantitat de diners que s'estalvien però més es redueix el nombre de persones beneficiades.

El Banc d'Espanya avisa: falten ingressos

Això sí, el mateix informe alerta que assumir aquests més de 1.500 milions d'euros d'ingressos tributaris suposa una pressió afegida als comptes de l'estat espanyol, que encara han de continuar rebaixant el dèficit per complir amb Brussel·les. Literalment, l'organisme avisa que "el finançament de les mesures ara adoptades requerirà o bé reduccions de despesa, o bé l'obtenció de recursos addicionals, cosa que afectaria probablement de manera desigual les rendes netes dels diversos grups de contribuents".