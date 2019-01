Rebaixes 2019: cinc coses que has de saber abans de comprar

El 7 de gener torna a ser el tret de sortida perquè -algunes- de les principals cadenes de moda posin als aparadors el cartell de rebaixes. La legislació actual ha liberalitzat aquest fenomen i permet que els comerciants facin descomptes en qualsevol moment de l'any, però alguns gegants com El Corte Inglés i Inditex encara esperen a aquest dilluns (ahir van posar en marxa les promocions a la web) per estrenar la febre consumista.

Aquestes són algunes de les coses que has de tenir en compte sobre les rebaixes del 2019:

Descomptes des de principis d'any

Per a molts dels grans de la moda, com ara H&M o la catalana Mango, la primera setmana del 2019 ja és l'escollida per començar les rebaixes. Les rebaixes fa temps que tenen poc d'estacional i, de fet, el 2 de gener s'ha convertit en la nova data assenyalada per a molts comerços amb ganes d'esgarrapar vendes abans de Reis.

El petit comerç, fidel a la data

A Catalunya, les associacions de botiguers han tornat a reclamar que es respecti el 7 de gener com a dia per posar en marxa les promocions. Segons defensen, el fet d'acordar una data té un impacte més gran en el consumidor que, en el cas contrari, té la sensació que sempre pot comprar a preus rebaixats. Per al comerç de proximitat és més complicat mantenir els seus marges i entrar en la guerra de preus de les multinacionals. És per això que ara pressiona perquè l'Estat reobri el debat de la limitació de les rebaixes.

Increment descafeïnat de les vendes

Segons dades del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme, el sector del comerç preveu un augment d'entre un 3% i un 5% de les vendes aquestes rebaixes d'hivern en comparació de les de l'any passat. Tot i així, recorden que aquest moment de l'any concentra pràcticament el 40% del que facturen. A més, fins ara les temperatures suaus de l'últim mes han refrenat les vendes de roba d'hivern i calçat, dos dels productes estrella de les rebaixes de gener. Els comerciants confien que la meteorologia canviarà durant el mes i despertarà el consum.

Més contractes (però temporals)

Les rebaixes d'hivern generaran més de 23.000 llocs de feina a Catalunya vinculats, principalment, al sector del gran consum, com la perfumeria, la cosmètica, l'electrònica, les botigues de joguines, l'alimentació, el transport, l'hostaleria i la restauració. Segons dades d'Adecco, Catalunya lidera la campanya de rebaixes en número de contractes, un 9% més que el 2018, mentre que en el conjunt d'Espanya es preveu que aquesta campanya generi 122.900 llocs de feina, un 4,1% més. Cal tenir en compte, però, que la gran majoria d'aquest contractes seran de caràcter temporal.

Alerta contra els fraus

L'associació de drets dels consumidors OCU ha tornat ha publicar per aquesta campanya una guia per evitar els enganys durant els dies de promocions frenètiques. L'entitat recomana fer una llista de les coses que es necessiten per no caure en compres compulsives. A més, avisa que els productes rebaixes han de ser articles que es poguessin trobar abans a les botigues i que la seva qualitat no pot ser inferior en el moment del descompte. També exigeix que les botigues mostrin de manera visible el preu rebaixat i l'anterior en les etiquetes i que els consumidors tinguin clar que la garantia del que compren segueix sent la mateixa.