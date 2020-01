Les rebaixes es difuminen

“La campanya de rebaixes d’hivern cada cop perd més força”. Així de contundent es mostra Pedro Campo, president de la Confederació Espanyola de Comerç, que atribueix aquest fenomen a la liberalització que va fer el govern del PP l’any 2012, que permet fer ofertes i promocions fora dels períodes tradicionals. De fet, abans les rebaixes d’hivern començaven sempre el 7 de gener, just després d’acabar la campanya de Reis, però ara el calendari s’ha difuminat i ja són molt pocs els que esperen aquesta data.

Una volta per un centre comercial de qualsevol ciutat permet constatar aquesta flexibilització del calendari. A Barcelona, entre els grans operadors, pràcticament només El Corte Inglés i el grup Inditex (propietari de marques com Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka o Stradivarius) encara es resisteixen a iniciar els descomptes abans del dia 7. Però la majoria dels grans operadors van començar a fer ofertes i rebaixar preus amb l’inici de l’any. Alguns fins i tot van arrencar després de Sant Esteve.

Per al client hi ha un avantatge clar. Abans calia esperar i feia ràbia fer els regals de Nadal i Reis pagant uns preus que se sabia que en molt pocs dies serien molt inferiors. Ara, la successió d’ofertes, algunes d’elles institucionalitzades, com el Black Friday o el Cyber Monday, a molts pocs dies de la campanya de Nadal, permeten fer aquestes compres a preus més competitius. Però els comerciants no tenen clar que sigui bo, malgrat no poder evitar la tendència. Abans, si el període de rebaixes era bo, podien arribar a acumular -en el cas del tèxtil- un 40% de les vendes anuals.

Canvi d’hàbits per internet

Les previsions per a aquest any no són dolentes. El sector veu la nova campanya amb “moderat optimisme”, segons Campo, malgrat l’impacte del Black Friday i el Cyber Monday al novembre, i espera un increment de les vendes d’aproximadament un 2% respecte a les rebaixes de l’any passat. Fa un any les vendes tot just van augmentar un 0,5%.

Un altre aspecte que afecta les rebaixes és el canvi d’hàbits dels consumidors que ha provocat el comerç electrònic. Les últimes dades de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMC), indiquen que l’ e-commerce no para de créixer -un 28% el segon trimestre d’enguany- i que ja arriba als 12.000 milions d’euros. Per això algunes marques comencen les seves rebaixes abans en els canals d’internet que a les botigues físiques.

No obstant això, el sector de la moda, que és el que més viu les rebaixes, fa més soroll a la xarxa que no vendes reals. Segons aquest estudi de la CNMC, la venda de moda online només aporta un 5,6% del total de la facturació del comerç electrònic a Espanya. Molts consumidors encara opten per visitar el comerç físic, triar, remenar i emprovar-se la roba, tal com s’ha pogut comprovar aquest cap de setmana, amb gran afluència en els principals eixos comercials.