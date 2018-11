El rebut de la llum s'abarateix gairebé un 3,5% a l'octubre

El rebut de la llum per a una família mitjana s'ha abaratit aquest mes d'octubre un 3,46% respecte al més de setembre, quan es va arribar a màxims i el govern espanyol va haver de prendre mesures, com la suspensió de l'impost a l'electricitat.

La rebaixa del mes d'octubre trenca amb una ratxa de sis mesos seguits d'alces. Tot i això, la llum a l'octubre encara ha sigut més cara que fa un any.

Aquesta evolució del preu de la llum correspon a la factura d'un consumidor mitjà amb una potència contractada de 4,4 quilowatts (kW) i una demanda anual de 3.900 quilowatts hora (kW), que és el model que segueix el ministeri.

Aquest abaratiment a l'octubre en el rebut de la llum ha estat motivat, principalment, per la caiguda registrada aquest mes en el preu mitjà del mercat elèctric espanyol, que ha tancat en els 65 euros per megawatt hora (MWh), un 8,6% menys que els 71 euros per MWh que va superar al setembre i que representaven el seu nivell mensual més alt des del gener del 2017.

No obstant això, respecte al mateix mes de l'any passat, el rebut de la llum és un 4,1% més car, amb més de tres euros de diferència. En el mercat elèctric majorista espanyol, l'anomenat 'pool', el el nivell de l'octubre és un 14% més car que els 56,77 euros per MWh de mitjana que va marcar fa un any.

El preu majorista de l'electricitat té un pes pròxim al 35% sobre el rebut final, mentre que al voltant del 40% correspon als peatges i prop del 25% restant, a l'IVA i l'impost de l'electricitat. El govern espanyol va congelar per al 2018, i per cinquè any consecutiu, els peatges i càrrecs elèctrics amb els quals els consumidors sufraguen els costos regulats.

Per contrarestar l'espiral alcista de la llum en els últims mesos, l'executiu va aprovar aquest mes d'octubre un reial decret de mesures urgents que preveu, entre d'altres, la suspensió de l'impost del 7% a la generació elèctrica aprovat el 2012 per l'anterior executiu, del PP, i una exempció del 'cèntim verd' per a l'ús del gas per produir electricitat.