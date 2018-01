El rebut de la llum baixa un 7,6% al gener i un 16% en un any

La factura de la llum ha baixat un 7,6% al gener respecte al desembre per a un consumidor mitjà acollit a la tarifa regulada (PVPC), i és un 16 % més barata que en el mateix mes de l'any passat, quan va registrar el seu import més alt en tot 2017.

En els primers sis dies de gener de 2018 la factura elèctrica per a un consumidor domèstic tipus -amb una potència contractada de 4,4 quilowatts i un consum anual de 3.000 quilowatts hora (250 KWh al mes)- s'ha situat en 55,61 euros, enfront dels 59,85 euros del mateix període del passat mes de desembre i els 64,55 euros que va aconseguir en aquests 26 dies del mes de gener de 2017.

El primer rebut de la llum de 2018 experimenta un fort descens respecte al d'un any abans perquè al gener de 2017 -mes en què la factura va acabar en 67,49 euros- la part no regulada (la que regula porta congelada cinc anys) es va disparar a l'alça per la pujada del preu del gas natural.

L'encariment del gas es va deure a l'onada de fred a l'hemisferi nord, els problemes d'una regasificadora a Algèria i al fet que 16 centrals nuclears van estar sense funcionar a França.

A més, la manca de pluges i l'escassetat de vent van reduir la producció amb renovables, que és més barata, i va obligar a utilitzar més les centrals de cicle combinat, que utilitzen gas, el que va incrementar la demanda, amb la consegüent alça del preu.

No obstant, la primera factura de 2018 segueix estant un 10% per sobre de la que es va pagar al gener de 2016, mes en què Espanya va viure un hivern amb unes condicions atmosfèriques més favorables a la producció elèctrica. Al mercat majorista, els preus són també molt més moderats que fa un any.

Durant alguns dies de gener de 2017, es van superar els 90 euros, mentre que en el mateix mes d'aquest any el seu màxim mitjà diari es va assolir el dia 8, amb 65,11 euros.