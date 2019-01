El rebut de la llum s’encareix tot i les mesures del govern

Al mes d’octubre el govern de Pedro Sánchez va aprovar un decret de mesures amb la intenció de rebaixar el rebut de la llum. La proposta estrella anunciada per la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, era la suspensió de l’impost a l’electricitat, del 7%. Però el cert és que l’any s’ha iniciat amb un encariment de l’electricitat, tant en el mercat majorista, el denominat pool, com en el rebut que paguen els consumidors, en què el preu del pool té un pes més o menys del 35%. A més, l’encariment es produeix malgrat que el govern espanyol ha tornat a congelar els peatges elèctrics.

Anant al simulador del rebut que té la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC), l’eina que permet comparar els preus de l’anomenat PVPC (preu voluntari del petit consumidor), el rebut per a un client típic seria en els 25 primers dies del mes de gener de 69,60 euros. Es considera un client típic una família de quatre membres amb una potència contractada de 4,4 quilowatts i un consum anual de 3.900 quilowatts hora (kWh).

Segons aquest simulador de Competència, el preu seria un 7% superior al del mateix període de l’any passat, climatològicament comparable i, per tant, amb una demanda similar. Però, a més, és un 0,6% més car que els 25 primers dies del mes de desembre.

Les causes d’aquest encariment de la llum cal buscar-les en dos factors. D’una banda, en el pes inferior que han tingut les energies renovables en la producció d’electricitat. I, de l’altra, en l’encariment dels drets d’emissió de CO 2 precisament en el moment en què les fonts de producció elèctrica més contaminants tenen més pes. Segons les dades de Red Eléctrica, la companyia operadora del sistema elèctric, el gener de l’any passat les energies renovables van aportar més del 38% de la generació, mentre que fins ara aquest mes de gener tot just arriben al 35,5%.

Destaca el cas de la producció eòlica, que el gener del 2018, amb un 24% del total, es va convertir en la primera font de producció i va superar l’energia nuclear. Aquest mes de gener l’eòlica només ha aportat un 19,6% de la generació -malgrat batre el rècord històric en un dia, el 23 de gener-, mentre que la nuclear supera el 22%. A més, de moment aquest mes de gener, excepte un dia, el 8, el preu del MWh en el mercat majorista s’ha situat sempre per sobre del mateix dia de l’any passat. Fins ara, durant aquest mes el preu ha superat tots els dies menys un, el dia de Reis, els 60 euros.

El CO 2 es dispara

Un element que pesa en el preu de l’electricitat que es genera amb carbó i amb gas és el preu dels drets d’emissió de CO 2 , que en l’últim any s’ha disparat. Fins ara aquest mes de gener el preu del dret d’emissió d’una tona de CO 2 se situa de mitjana en 23,33 euros, quasi un 180% més que la mitjana del que costava durant el gener de l’any passat. Al llarg del 2018 el preu dels drets d’emissió va anar pujant i va passar de 8,34 euros la tona al mes de gener a 22,57 euros al desembre.

Segons la companyia d’anàlisi del mercat AleaSoft, el que sí que s’està produint en el mercat elèctric és una disminució de la volatilitat dels preus. La companyia indica que, malgrat que els preus pugen, la corba és més plana entre els màxims i els mínims diaris.

Una tendència que AleaSoft preveu que es mantindrà en un futur perquè l’increment de les interconnexions als mercats europeus d’electricitat comportarà preus més estables i menys volàtils, segons indica la consultora derivada dels grups d’investigació de la Universitat Politècnica de Catalunya, que també destaca que, en un futur, amb la capacitat d’emmagatzematge de les energies renovables, la corba encara s’aplanarà més i els preus seran menys volàtils.