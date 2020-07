El dèficit de l'Estat es dispara fins al 4,36% pel covid-19

A mesura que passen les setmanes, diferents xifres van formant el retrat exacte de la magnitud d'una crisi que des de les institucions s'avisa que no té precedents i que s'emmiralla en els nivells de la Guerra Civil. Aquest divendres s'ha publicat una altra d'aquestes dades importants: els ingressos no financers a Espanya s'han enfonsat un 14,4% el primer semestre respecte al mateix període de l'any passat. Els impostos suposen la major part de la caiguda, amb una davallada del 18%.

Aquesta diferència, en milions, és impactant. S'han recaptat 65.800 milions d'euros, cosa que fa que la tresoreria de l'Estat pugui comptar amb 15.000 milions menys que l'any passat per fer front a una crisi de primera magnitud. Els impostos més importants han notat aquesta debacle recaptatòria: l'IRPF va aportar un 23% menys d'ingressos, l'IVA va tenir una caiguda del 18% i l'impost de societats va caure un 10%.

A conseqüència d'aquesta caiguda dels ingressos de l'administració pública i de l'augment de la despesa en plena crisi (de fins al 23,7%), el dèficit de l'Estat se situa en un preocupant 4,36%.

Cal recordar que l'enfocament que estan fent les institucions europees d'aquesta crisi és totalment diferent del de la Gran Recessió dels anys 2008-2014. Si aleshores el dèficit era assenyalat com el gran enemic de l'economia, un mantra que va portar a duríssimes retallades de la despesa pública i a la supervisió dels comptes per part dels homes de negre de Brussel·les, en aquesta crisi del coronavirus les institucions ja havien après la lliçó.

Tant el Banc Central Europeu com la Comissió Europea o la mateixa cancellera d'Alemanya, Angela Merkel, han reiterat la necessitat de parar el cop i han suspès l'observació de les normes de dèficit perquè els països puguin fer front a l'onada de despesa extra amb menys ingressos. Aquest capteniment s'ha reflectit en l' acord entre els 27 per destinar 750.000 milions als països per fer front a l'impacte, una gran part dels quals en transferències.

Impacte en les polítiques de reconstrucció

Però el fet que el discurs de l'austeritat hagi pràcticament desaparegut no converteix en bona la notícia de l'augment del dèficit. Sobretot perquè els fons europeus es començaran a concedir el 2021 i s'espaiaran fins al 2023. A curt termini, el govern espanyol ja ha notat els problemes d'haver arribat a l'actual crisi amb poc espai fiscal: el sistema sanitari ha demostrat necessitar més inversió i una mesura clau, com ara permetre a les empreses afectades pel covid presentar expedients de regulació temporals perquè no hagin de tancar i tampoc acomiadar els treballadors, no s'ha pogut allargar fins al desembre encara, com reclamen tant les patronals com els sindicats, per una qüestió econòmica. És per això que la xarxa de seguretat dels ERTO es podrà aplicar, de moment, només fins al 30 de setembre.