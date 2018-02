La recepta de l'OCDE per millorar el futur de les pensions a Espanya: més plans privats

Més plans privats de pensions. Aquesta és una de les receptes que l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) recomana a Espanya per afrontar el repte de la sostenibilitat del sistema de pensions. "És important impulsar un sistema de capitalització que complementi el de repartiment públic", ha afirmat aquest dilluns l'economista en cap de la unitat de pensions privades de la divisió d'assumptes financers de l'OCDE, Pablo Antolín.

No és la primera vegada que aquest organisme pren aquest posicionament, però aquest dilluns ha presentat un informe en què analitza l'actual situació del sistema públic de pensions espanyol i una de les principals conclusions és que Espanya no ha reformat a temps el sistema per estimular aquests plans en un context d'envelliment creixent de la població i de dèficit estructural de la Seguretat Social.

Espanya envelleix més de pressa

Abans d'Antolín, Hervé Boulhol, l'economista responsable de pensions de l'OCDE, ha avisat que Espanya és un dels països d'aquesta organització que envelleix més ràpid i que, per tant, ha d'abordar una reforma integral del sistema de pensions per fer-lo sostenible. Tal com diu Boulhol, Espanya és un dels cinc països que integra aquesta organització, juntament amb Bèlgica, França, Itàlia i Luxemburg, on les persones viuen més anys després de l'edat de jubilació.

Per això, la recepta de l'OCDE és incentivar els plans privats de pensions i allargar la vida laboral dels contribuents espanyols. De fet, fa unes setmanes van ser polèmiques unes declaracions de la presidenta del Pacte de Toledo, Celia Villalobos, en què recomanava als joves començar a estalviar dos euros al mes per a les seves futures pensions, unes declaracions que van encendre els representants de la resta de partits polítics que formen part del Pacte de Toledo, el grup de treball que aborda la reforma del sistema públic de pensions espanyol. També ha recomanat promoure les rendes vitalícies i altres productes innovadors.

Cal recordar que l'any passat el govern de Mariano Rajoy ja va aprovar una reforma per incentivar els plans de pensions privats especialment enfocada a intentar estimular l'estalvi dels més joves i justament en un moment en què la Seguretat Social no aconsegueix desfer-se del dèficit estructural i en què necessita tirar de crèdit per pagar les extres dels pensionistes.

Allargar la vida laboral

Segons els economistes d'aquest organisme, una altra de les solucions passa per allargar la vida laboral dels contribuents espanyols. L'OCDE ha identificat "obstacles" perquè els espanyols escullin voluntàriament treballar més anys en comptes de jubilar-se i, per això, reclama més incentius (per exemple fiscals) perquè així sigui. "Cal millorar els incentius especialment per als sistemes voluntaris: incentius fiscals, subsidis financers per als que paguen pocs impostos...", ha suggerit el representant de l'OCDE.

"Contribuir més i durant períodes més llargs augmenta les possibilitats de cobrar més durant la jubilació", ha assegurat Antolín, que, alhora, ha alertat que Espanya està per sota en el rànquing dels països de l'OCDE que ofereixen més possibilitats d'estalvi a les persones que tenen un fons privat.

En aquest sentit, l'OCDE dona un cop de mà a l'actual govern espanyol. La ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, ja va anunciar a finals del 2016 que impulsaria una reforma perquè els pensionistes que vulguin reballar puguin cobrar el 100% de la seva pensió.