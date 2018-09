Les reclamacions a Vueling es van multiplicar per cinc a l’estiu

Més d’una tercera part de les reclamacions que va rebre el portal web Reclamador.es aquest estiu van ser sobre Vueling. L’aerolínia catalana va acumular 10.950 peticions de viatgers (un 36% del total) que exigeixen una compensació després d’un retard o una cancel·lació. La xifra és cinc cops més elevada que la de l’any passat, quan l’empresa va registrar tan sols 2.110 reclamacions que implicaven Vueling. De fet, l’estiu passat va ser la segona aerolínia en nombre de reclamacions al portal, al darrere de Ryanair, mentre que Vueling havia estat la primera durant el 2015 i el 2016.

De totes maneres, la low cost irlandesa pràcticament ha triplicat el nombre d’incidències del 2017 i aquest estiu n’ha acumulat fins a 8.279 a Reclamador.es. Les estadístiques de la companyia es limiten al període entre l’1 de juny i el 18 de setembre. Cal tenir en compte que les xifres del portal no recullen totes les reclamacions que reben les aerolínies, però són un dels indicadors per estimar quin volum d’incidències tenen cada estiu. Reclamador.es recorda que a Espanya hi ha 1,5 milions de passatgers a l’any afectats per incidències (retards, cancel·lacions i casos d’ overbooking ) i uns 2,5 milions per problemes amb maletes (pèrdues, danys o demores en l’entrega).

Precisament, ALA -una de les principals associacions d’aerolínies de l’Estat- va fer ahir un balanç de l’estiu convuls que ha tingut el sector. Javier Gándara, el seu president i director general d’Easyjet a Espanya, va assegurar que aquest estiu els retards provocats per la gestió del trànsit aeri han augmentat un 60% i que els casos en què els conflictes laborals n’han estat el responsable principal s’han més que duplicat. L’associació empresarial assegura que la congestió de l’espai aeri és un dels seus principals reptes i apunta altres factors com ara els fenòmens meteorològics. És per això que Gándara va proposar ahir la creació d’una mesa d’alt nivell del transport aeri per trobar solucions a aquesta situació entre “tots els actors” del sector.

Problemes amb la puntualitat

Aquest estiu el problema dels retards s’ha accentuat especialment a l’aeroport del Prat, que durant la temporada de més activitat va ser el tercer gran aeroport europeu més impuntual, només al darrere de Stansted i Lisboa, segons les dades del portal Flightstats. Tot i així, Gándara va recalcar que aquest fenomen “no és exclusiu d’un aeroport o un model”, sinó que està afectant tot el continent.

“Hi ha moltes mesures que s’escapen de les nostres mans en l’àmbit local”, va insistir ahir el president d’ALA. Així doncs, va afirmar que tres quartes parts dels problemes de l’espai aeri espanyol s’originen en altres centres de control, com ara els francesos. Pel que fa al creixement del sector, Gándara va reconèixer que les aerolínies tindrien la possibilitat de programar menys vols, però aleshores ho haurien de traslladar al preu dels bitllets.