Una recuperació desigual

Que el 2020 serà un any d’infaust record i que perdurarà en els registres econòmics ja es pot donar per segur. Però la magnitud exacta de la caiguda de l’economia encara no es coneix, tot i que els organismes oficials ja donen per fet un sotrac d’entre el 10,5% i l’11,5%. Malgrat això, l’impacte no és uniforme en tots els sectors, com proven les dades fetes públiques ahir. El turisme segueix sota mínims, el sector immobiliari constata una patacada d’època i la indústria intenta treure el cap.

Dura recaiguda turística

Les pernoctacions s’enfonsen al nivell més baix des del juliol

Les dades del mes de novembre consoliden la impressió que el turisme viu un any negre. Les pernoctacions en allotjaments no hotelers (apartaments, càmpings, allotjaments de turisme rural i albergs) van registrar una caiguda del 75% interanual a Espanya, amb només 1,4 milions d’estades. Aquest descens és el més acusat des del mes de juliol passat, quan la temporada turística havia d’arrencar, i respon a la disminució de pernoctacions dels espanyols en un 62% i dels estrangers en un 80%.

Amb aquest nou retrocés ja són nou els mesos consecutius de caigudes interanuals als allotjaments extrahotelers com a conseqüència de la pandèmia i dels rebrots que s’han anat sumant després de l’estiu. En el conjunt de l’any es comptabilitzen 50,3 milions de pernoctacions, un 58% menys de les que hi va haver el 2019 fins al novembre. D’aquest total, 31,5 milions han sigut de ciutadans espanyols (-35%) i 18,8 milions de visitants estrangers (-73%).

Tot i aquesta caiguda, al novembre Catalunya va ser la tercera comunitat amb més visitants, per darrere de les Canàries i el País Valencià, i amb un descens de pernoctacions del 40% interanual.

La indústria treu el cap

Rebot rècord al conjunt del continent europeu

L’activitat del sector industrial va accelerar el seu creixement durant el mes de desembre tant a l’eurozona -on l’índex PMI va pujar als 55,2 punts, des dels 53,8 del novembre- com a Espanya -on va arribar fins als 51 punts, quan al novembre havia caigut als 49,8.

“El sector manufacturer de la zona euro va tancar el 2020 amb una nota encoratjadorament positiva, ja que el creixement de la producció es va accelerar a un dels ritmes més ràpids dels últims tres anys”, va declarar Chris Williamson, economista en cap d’IHS Markit, organisme que elabora aquesta estadística.

Entre les economies europees principals, Alemanya va liderar l’expansió industrial amb una lectura de 58,3 punts, el seu màxim en 34 mesos, per davant dels 58,2 punts dels Països Baixos (rècord dels últims 27 mesos) i d’Itàlia (52,8 punts). França va apujar el ritme fins als 51,1 punts. Per la seva banda, Espanya va deixar de caure i va arribar als 51,1. “Les fàbriques estan sent un suport crucial per a l’economia, ja que el sector serveis es veu fortament afectat per les mesures de distanciament”, va afegir Williamson.

En el cas espanyol, Paul Smith, economista de l’organització, va afirmar que les empreses “es mostren cada cop més optimistes sobre els resultats dels seus negocis en els pròxims 12 mesos”. “La confiança de les empreses se centra en l’esperança que la pandèmia s’haurà superat totalment a finals d’any”, va explicar.

L’immobiliari defalleix

La inversió en el sector va caure un 29% durant l’any passat

El volum d’inversió en el sector immobiliari espanyol va tancar el 2020 en els 90.000 milions d’euros, cosa que suposa una caiguda del 29% respecte a l’any anterior. Així ho constata BNP Paribas Real State en un informe en què apunta que les oficines mantenen el gruix de la inversió (26% del total) gràcies a operacions tancades abans de l’esclat del covid.

Per darrere apareix el sector minorista, el dels locals comercials tant al carrer com en centres comercials, amb un 22% del total. En tercera posició, la logística ha agrupat el 17% de la inversió dels operadors.

Els actors d’aquestes operacions van ser principalment alemanys (17%), estatunidencs (15%), britànics (10%) i francesos (9%), a més de les operacions fetes per inversors espanyols i socimis, que van representar el 27% del volum invertit. Malgrat la caiguda, els analistes asseguren que el context de tipus mínims garanteix que l’immobiliari segueixi captant inversió.