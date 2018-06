La recuperació del sector immobiliari arriba a Lleida i Tarragona

La venda d'habitatges a Catalunya ha començat bé el 2018, amb un creixement del 3,2%, segons l'últim informe del sector fet pel BBVA, basant-se en les dades del ministeri de Foment. Però en el creixement destaca la força amb què s'han disparat les operacions a les províncies de Lleida i Tarragona, on ha arribat més tard la recuperació del sector.

Així, a la província de Lleida, el primer trimestre de l'any les vendes d'habitatges s'han disparat un 22,1%, molt per sobre de la mitjana catalana (3,2%) i de la mitjana espanyola (8%). A la província de Tarragona la venda de pisos ha augmentat un 13,2% el primer trimestre, també per sobre de la mitjana espanyola i catalana.

Aquests creixements de les operacions tenen com a conseqüència l'augment de preus. Segons el BBVA, els preus de l'habitatge a Catalunya han crescut el primer trimestre un 4,2%, per sota del que havien augmentat els darrers trimestres, i bàsicament per l'augment continuat a la província de Barcelona, però per sobre de la mitjana espanyola, del 2,7%.

Barcelona és la província espanyola on més ha crescut el preu del metre quadrat el 2016 i el 2017, per sobre del 6%. Una pujada que el primer trimestre del 2018 es va moderar fins al 5,3%. A les altres províncies catalanes el preus també van augmentar, però menys. A Lleida un 1,2%, a Tarragona un 1% i a Girona un 0,6%.

Catalunya va tancar el primer trimestre del 2018 amb la venda de 21.069 habitatges, un 68% dels quals a la província de Barcelona, malgrat que els creixements més forts van ser a Lleida i Tarragona.

Diferent demanda

L'estudi també destaca importants diferències en la composició de la demanda en cada província. A Barcelona destaca la compra de pisos com a primer habitatge. És a dir, compra els pisos bàsicament la gent de la província per viure-hi. El 2017 un 83% de les adquisicions les van signar barcelonins com a primera residència, mentre que només un 12,7% van ser adquisicions per estrangers i un 4% de les vendes van ser com a segona residència.

A Lleida també van tenir més pes les compres com a primera residència (61,2%), mentre que les adquisicions com a habitatge secundari van vorejar el 27% i les adquisicions per part d'estrangers només van ser el 11,4%, la província catalana amb un percentatge més baix.

En canvi, a la província de Girona destaquen les compres per part d'estrangers, que van signar un 30,9% de les adquisicions el 2017, un 14,3% més que el 2016. Les adquisicions com a primera residència van ser el 43,3%, i com a segona residència, el 25%. A Tarragona el 49% dels habitatges comprats van ser com a primera residència, el 32,9% com a residència secundària, i un 17,8% de les adquisicions les van fer estrangers.

L'informe destaca que els barcelonins són els principals compradors de segona residència a Girona (85% del total), Lleida (64%) i Tarragona (68%). En canvi, els madrilenys es decanten per comprar una segona residència a Barcelona (45,8% del total) i a Girona (12,6%).

Entre els compradors estrangers destaquen els francesos, amb quasi el 25% de totes les adquisicions estrangeres, els xinesos amb un 8,1% i els italians amb un 5,7%.

Augmenta l'obra nova a Barcelona

A Catalunya el 2017 es van signar 10.091 visats d'obra nova, xifra que és aproximadament el 10% de tot l'Estat. Aquesta xifra significa un augment del 34,7% respecte a l'any anterior, un creixement per sobre de la mitjana espanyola, que va ser del 26,2%.

La nova construcció es va centrar a la província de Barcelona, on va augmentar un 48,6% respecte al 2016. A la resta de províncies catalanes el comportament va ser diferent. A Girona i Lleida l'obra nova va baixar al voltant del 17%, mentre que a Tarragona la caiguda va ser del 7,6%.