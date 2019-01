Així s'ha organitzat el 'referèndum' dels taxistes per decidir sobre la vaga

En unes poques hores, els taxistes han convertit la part central de la plaça Catalunya de Barcelona en l'escenari accidental d'un 'referèndum' crucial per al sector. El col·lectiu ha de votar per decidir si vol allargar més la vaga indefinida que manté des de divendres passat. En el sisè dia consecutiu de protestes, els taxistes han hagut d'organitzar una votació amb una pregunta clara: "¿S'aixeca l'aturada?" En un principi, les opcions havien de ser tres: mantenir la vaga, aixecar-la o donar una treva a la Generalitat amb l'opció de tornar-la a convocar per al Mobile World Congress (MWC).

Al voltant de les sis de la tarda els organitzadors han disposat finalment un espai limitat amb tanques per començar la votació. El material imprescindible i necessari han estat unes caixes de cartró –que ràpidament han acabat convertides en urnes–, unes taules de bar i els menús del restaurant basc Txapela del passeig de Gràcia –aquests dies, centre de reunions del comitè de vaga–, que han servit per organitzar els votants en files segons el seu número de llicència o credencial.

A la votació estan cridats tots els taxistes de Catalunya, tant els propietaris de llicències com els assalariats. Els organitzadors calculen que el procés acabarà cap a les dotze de la nit, després que s'hagi pogut fer el recompte dels vots que s'introdueixin a les sis urnes vigilades per voluntaris interventors. Tot i així, el 'referèndum' sobre la vaga s'ha anat endarrerint durant tota la jornada i, a més, cap a les set de la tarda els taxistes han dit que feien un descans abans de continuar.

La votació ha provocat diversos moments de tensió aquest matí durant la primera assemblea, quan alguns sectors més crítics exigien que la decisió es prengués a mà alçada. "Vull veure les cares dels que voten 'sí' a frenar la vaga", ha etzibat un taxista indignat. Precisament, aquests enfrontaments han sigut un dels detonants de la dimissió del portaveu del comitè de vaga, Tito Álvarez, que ha anunciat que deixa la primera línia de la protesta.

Els taxistes han dedicat bona part del matí i les primeres hores de la tarda a exposar els arguments a favor i en contra de mantenir l'aturada. "Fa cinc dies que fem el mateix i em sento un estúpid", ha reivindicat un dels assistents a l'assemblea que ha sortit a exposar els seus motius per votar 'no'. D'altres han insistit en els problemes econòmics que encara els pot causar en un futur la presència d'Uber i Cabify als carrers de les ciutats espanyoles. "Vaig hipotecar casa meva per comprar la llicència. Ells són molt grans, però heu de recordar que un virus també pot guanyar contra un gegant", ha defensat una taxista.

Els arguments a favor d'acceptar la proposta del Govern s'han sentit en boca dels representants del comitè de vaga. Patxi Selma, el membre d'Élite Taxi que es manté en aquest òrgan, ha demanat als seus companys que votessin "amb el cap fred" i que portessin les credencials i llicències en vigor. Així doncs, ha insistit que el vot s'havia de basar en els arguments jurídics i que els taxistes havien de buscar tota la informació disponible sobre la situació del decret abans de decidir.