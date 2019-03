Les diferències entre el PDECat i Podem posen en perill la reforma laboral

El govern espanyol podria renunciar finalment a aprovar la contrareforma laboral que preveia portar al consell de ministres en les pròximes setmanes si persisteixen les diferències que hi ha entre els partits polítics que haurien de donar suport al PSOE en la convalidació del decret, Units Podem, el PDECat i el PNB. Segons fonts del ministeri de Treball, l'executiu socialista no aprovarà el decret si no té garantida la seva convalidació a través de la Diputació Permanent del Congrés, tot i que s'havia compromès a aprovar abans del 28-A una reforma exprés per revertir algunes de les mesures que el PP va aprovar el 2013.

Les negociacions polítiques s'estan complicant, especialment per les diferències entre el PDECat i Units Podem, i podrien acabar descarrilant. "Posar-nos tots d'acord, la quadratura del cercle, és difícil", admeten les fonts governamentals. El temps hi juga en contra, atès que queden menys de dos mesos per les eleccions generals del 28 d'abril. "Com més a prop estem de les eleccions, més difícil és l'acord", subratllen les mateixes fonts.

Els principals punts de fricció són la prevalença del conveni sectorial per sobre del de l’empresa i el restabliment de la pròrroga automàtica dels convenis col·lectius. També el registre horari dels treballadors i la millora de les condicions laborals dels treballadors subcontractats. El PDECat defensa que el conveni sectorial només prevalgui en algunes qüestions, les més rellevants, com el salari i les hores extres. També està en contra que el registre horari s'apliqui sense distinció, universalment, a totes les empreses i proposa que s'articuli a través de la negociació del conveni col·lectiu.

"La nostra posició està pactada amb el PSOE. La reforma laboral no pot perjudicar la competitivitat de les empreses", subratllen fonts de la formació sobiranista. Sobre la possibilitat de renegociar a la baixa les mesures pactades, el PDECat no s'hi tanca en banda: "n'hauríem de veure el contingut". Les mateixes fonts, però, admeten que la situació "és complicada".

El govern espanyol encara no ho dona per perdut i seguirà negociant, però ni el president de l'executiu ni la ministra de Treball, que fins fa pocs dies havien mostrat públicament la seva intenció d'aprovar la reforma laboral abans que s'acabi la legislatura, n'han fet esment durant els seus discursos aquest dimarts a la 2a Conferència Nacional Tripartita que s'ha celebrat a Madrid amb el títol "El futur del treball que volem".