Un terç dels refrescos que es venen ja són sense sucre

Els refrescos light o zero -que són els que tenen menys de quatre calories per cada 100 ml- esgarrapen cada cop més mercat a les begudes ensucrades. El 2005 només el 18% dels refrescos que es consumien a Espanya eren sense sucre, una xifra que l’any passat ja va arribar al 33%, la qual cosa suposa un augment del 83%. Entre les principals companyies del sector aquest increment encara és més accentuat. Coca-Cola Light i Zero ja sumen el 39% de les vendes de refrescos de cola de l’empresa de Sol Daurella, Pepsi Light i Zero suposen el 37%, i la Casera sense sucre arriba al 35% de les vendes de Schweppes Suntory a Espanya.

Quin és motiu d’aquest creixement? “El canvi d’estil de vida del consumidor”, deixa clar Josep Puxeu, director general de la patronal espanyola de begudes refrescants (Anfabra). Segons Puxeu, fa 20 anys les feines eren més manuals i físiques i es recomanava que es consumissin 3.000 calories diàries. Actualment -afegeix- la xifra ja s’ha rebaixat a les 2.200 perquè els llocs de treball són més sedentaris.

El director general de la patronal Anfabra assegura que l’impost a les begudes ensucrades que la Generalitat va aprovar ara fa dos anys i al qual s’oposava el sector pràcticament no ha tingut cap incidència en aquest augment del consum de begudes light o zero. “El consumidor és qui marca les pautes de consum, no els impostos que fixa l’administració”, sosté Puxeu.

Aquesta afirmació contradiu l’estudi publicat pels economistes Judit Vall i Guillem López Casasnovas ara fa un any, coincidint amb el primer aniversari de l’impost de les begudes ensucrades impulsat per la conselleria d’Economia, presidida aleshores per Oriol Junqueras. L’informe assegurava que gràcies a la nova taxa s’havia produït una caiguda en el consum de begudes ensucrades del 22%. Els resultats de l’estudi demostraven que l’impost va fer baixar el consum de begudes ensucrades en sis litres per setmana, producte i botiga en comparació amb el consum de begudes light o zero. La disminució total es va xifrar en 403.200 litres de begudes ensucrades a la setmana.

Un 28% menys de sucre

A banda del pes que estan guanyant les begudes light o zero, els refrescos també han reduït un 28% la quantitat de sucre entre el 2005 i el 2016. Una tendència que segons les previsions s’ampliarà per arribar al 38% el 2020. L’any passat la patronal va firmar amb el ministeri de Sanitat el pla estatal per millorar la composició dels aliments i begudes 2017-2020, en què es comprometia a reduir aquest 10% addicional de sucre. Un percentatge que és superior a la mitjana europea. La federació europea de begudes refrescants, Unesda, té el compromís d’arribar al 22% l’any que ve.

A banda dels refrescos light o zero, també està augmentant el consum de begudes energètiques i les que porten te, sobretot entre els consumidors més jove. Els catàlegs de productes de les companyies són cada cop més amplis i ja arriben a les 2.000 entrades. “S’estan fent inversions en I+D de 170 milions d’euros anuals en begudes vegetals perquè és el que reclama el consumidor”, apunta el director general d’Anfabra.

En els últims cinc anys també hi ha hagut un repunt de begudes d’aperitiu com el bíter, tant a Espanya com al sud d’Europa, i de la tònica. “El primer depèn del clima: com més bon temps fa, més gent surt a fer l’aperitiu”, explica Puxeu. La raó de l’increment de la tònica és que el whisky ha estat substituït pel gintònic com a beguda de nit.

Begudes calentes

El portaveu de la patronal apunta que el futur del sector passa per les begudes sense alcohol, sense sucre i calentes. De fet, les companyies ja van en aquesta direcció. És el cas de Coca-Cola, que el setembre passat va anunciar la compra de la cadena anglesa Costa Coffee.