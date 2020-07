Brussel·les canviarà la regulació per a les grans empreses tecnològiques

La Comissió Europea posarà sobre la taula a finals d'aquest any un paquet normatiu que regularà, sobretot, la manera com creixen les grans empreses tecnològiques. La idea de fons és modernitzar la directiva de comerç electrònic que ara regula el sector i que té dues dècades de vida.

"Aquesta directiva que data de l'any 2000 i que ha sigut molt exitosa per crear aquest mercat únic digital ja no és tan adequada per al context que vivim actualment", expliquen fonts comunitàries. Primer, indiquen, perquè avui hi ha molts serveis digitals que llavors no existien, però, segon, perquè els que ja existien ara juguen un rol diferent. Tot això ho ha disparat, a més, el covid-19, que com a accelerador de tendències ha incrementat també la desinformació en les compres online o la venda de productes no segurs.

La intenció és que en aquesta actualització de la norma hi hagi dues parts. La primera se centrarà en revisar el que ja existeix. Per exemple, no es modificarà el fet que les empreses hagin de complir només amb les normes del país on s'instal·lin i, amb això, ja n'hi haurà prou per treballar a la resta de països de la Unió Europea. Ara bé, s'exigirà als països que acullin aquestes empreses que assumeixin la responsabilitat de controlar-les per protegir tots els ciutadans de la UE.

"Si, per exemple, Facebook s'estableix a Irlanda, haurà d'actuar d'acord amb la normativa fiscal d'Irlanda –diuen les mateixes fonts–. Però llavors Irlanda haurà de posar els mitjans adequats perquè l'autoritat competent pertinent controli i pugui resoldre qualsevol problema que sorgeixi amb un altre país".

Hi haurà, però, una segona part de la regulació en què es proposaran noves normes. "Hi ha més de 10.000 plataformes digitals a Europa, però la gran quota de mercat se l'estan enduent unes poques grans companyies que no són europees, són nord-americanes i, cada vegada més, xineses", defensen des de Brussel·les.

A més, aquestes empreses com a grans intermediàries obtenen molt poder en forma de dades o d'informació de sector i més facilitats que la resta per anar entrant a nous sectors que no són el seu. Davant d'això, es plantegen crear una llista negra de pràctiques deslleials que expliquin al mercat el que és o no permissible i reforçar-la amb possibles sancions.

Una empresa a qui afectaria aquesta nova regulació seria Amazon, per exemple, ja que té moltes dades d'usuaris i de tendències de compra i s'ha ficat en altres segments del mercat, com el del contingut audiovisual. En cap cas, matisen les fonts comunitàries, la idea és intervenir el sector, sinó que si una empresa com Amazon vol entrar en aquest mercat ho haurà de fer seguint les normes establertes o compartint les dades de què disposa amb altres competidors del sector al qual entra.