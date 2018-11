Competència vigilarà que els bancs no es coordinin per traspassar l'impost hipotecari al client

El president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), José María Marín Quemada, ha assegurat aquest dilluns que no permetrà que el sector bancari adopti conductes coordinades o dugui a terme recomanacions col·lectives per repercutir el cost de l'impost sobre actes jurídics documentats (AJD) sobre els clients.

Marín Quemada també ha garantit "la vigilància i el seguiment" del mercat hipotecari per part de l'organisme que presideix. "No permetrem sota cap concepte que es produeixin conductes coordinades, és a dir, acords entre operadors del mercat o recomanacions col·lectives", ha declarat en una entrevista a Radio Nacional. "Caldrà veure de quina manera adapta cada banc la seva política comercial, si repercutiran en més o menys mesura en els costos o fins i tot si no els traslladen", ha afegit el president de l'organisme regulador de la competència. Marín Quemada també ha recordat que la independència de la comissió és "un valor irrenunciable" i "la manera d'actuar" del seu dia a dia.

A partir d'avui, les entitats financeres han d'abonar l'impost hipotecari en compliment d'un decret llei aprovat la setmana passada pel govern espanyol, després que el Tribunal Suprem canviés la jurisprudència sobre el pagament per fer pagar el banc i posteriorment suspengués la sentència i mantingués el pagament en el client.

Sobre la futura creació de l'Autoritat Nacional d'Estabilitat Financera (Anesfi) anunciada pel ministeri d'Economia i Empresa, el president de la CNMC ha dit que el més important és que en quedin ben definides les competències i que no envaeixi les d'altres ens públics ja existents, com, per exemple, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).