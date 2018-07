L'acord per regularitzar els treballadors de Grupo Jorge divideix els sindicats

El Grupo Jorge ja ha signat l'acord per regularitzar la situació dels 1.600 treballadors que donaven servei a la companyia través de falses cooperatives, però només ho ha fet amb CCOO. Segons ha pogut saber l'ARA, l'altre sindicat que estava a la taula de negociació, la UGT, ha decidit rebutjar el pacte.

Segons fonts de la negociació, l'empresa ha inclòs al document que la internalització de la plantilla està subjecta a que la càrnica pugui tirar endavant un pla d'inversions a la planta de Santa Eugènia de Berga que li permeti millorar la productivitat i compensar, així, els costos que suposarà quedar-se amb aquests treballadors que fins ara eren externs: un condicionant que la UGT no ha volgut acceptar.

Per al secretari de Política Industrial de CCOO, Jesús Ribera, "el no compliment del pacte es pot derivar d'aquest punt o de molts d'altres, però pel que fa a l'acord laboral, que és el que a nosaltres ens competeix, està bé". La part negociadora d'aquest sindicat, que ha firmat sola l'acord, assegura que, al pacte, l'empresa accedeix a traspassar a tot el personal com a part de la seva pròpia plantilla, prescindint de les cooperatives i a assegurar-ne el seguiment i l'estabilitat.

A més, CCOO assegura que el text recull "com no podia ser d'una altra manera", el pagament corresponent a la Seguretat Social des de novembre de l'any passat -data de la primera acta de la Inspecció de Treball- per la diferència de cotització entre un treballador autònom i del règim general, un import que la companyia havia esquivat pel fet de tenir externalitzats els treballadors.

Segons Ribera, en una primera valoració a la sortida de la reunió, la reunió ha estat "positiva", perquè l'empresa finalment s'ha avingut a regularitzar els treballadors vinculant aquesta laboralització al marc del conveni col·lectiu del sector, que tot just també es negocia ara.

L'acord entre Grupo Jorge i CCOO signat aquest dimarts al vespre a Treball, també inclou una comissió de seguiment, amb trobades fixades mensualment per controlar i assegurar que la internalització de la plantilla es fa tal com s'ha pactat.

"Ara ja és un procés irreversible"

La conselleria de Treball i Afers Socials ha assegurat a l'ARA que el pacte amb Grupo Jorge és "històric". "És un acord importantíssim perquè l'empresa, una de les més grans del sector, ha acceptat regularitzar aquests treballadors i prescindir totalment de les cooperatives que nosaltres qüestionàvem", assegura el secretari de Treball, Josep Ginesta.

Ginesta també ha remarcat que, "tot i que quanta més gent se suma a un pacte millor", l'acord amb Jorge "suposa una passa molt important per al sector". "Ara comença una nova etapa en aquest aspecte per al nostre departament; perquè ara ja la reconversió del sector és un procés irreversible", sosté el secretari de Treball.

En aquest sentit, el departament assegura que posarà totes les eines al seu abast per tal que la resta d'empreses del sector faci el mateix i el canvi de model sigui una realitat. "Aquest procés -convertir en plantilla fixa els treballadors que ara funcionaven com a falsos cooperativistes- comportarà una gran inversió social per part d'aquestes empreses", admet Ginesta que assegura que la reconversió és un canvi de model productiu que millora els drets d'aquests treballadors.