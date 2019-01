L’Estat reobre el debat de les rebaixes estacionals

Aquesta nit les botigues tornaran a dedicar la jornada de Reis a preparar els locals per a les rebaixes de gener. Tot i així, cada vegada més cadenes comercials fa dies que tenen els cartells de promocions penjats a l’aparador. Grans empreses de la moda ja ni tan sols esperen als períodes tradicionals d’hivern i estiu per començar a rebaixar els seus productes. És per això que el sector -sobretot representat pel comerç minorista- vol fer pressió perquè l’Estat torni a limitar el calendari en què es poden aplicar descomptes.

Com va avançar El Mundo, el primer pas que ha fet el govern de Pedro Sánchez és mostrar-se obert a reobrir aquest debat i escoltar les associacions de botiguers que s’oposen a les polítiques de rebaixes permanents. “Sabem que hi ha preocupació i volem escoltar opinions diverses”, indica un portaveu del ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. No obstant, recalca que aquesta competència no és de l’Estat sinó que recau en les comunitats autònomes. El govern del PP de Mariano Rajoy sí que va imposar la desregularització de les rebaixes amb una llei estatal i va portar al Tribunal Constitucional la norma catalana que limitava les rebaixes.

De fet, l’executiu dels populars ho va tornar a fer amb la segona llei presentada per la Generalitat, que deixava als comerciants fer descomptes quan volguessin, encara que els recomanava unes dates concretes. Per al Constitucional, aquest punt no era prou liberal i el va mantenir suspès malgrat les al·legacions de la Generalitat.

“Les rebaixes d’hivern se solen avançar quan durant la temporada, a causa dels motius que siguin, no s’ha pogut vendre el que s’esperava. Així, les botigues, encara que sigui a costa d’obtenir menys benefici, aconsegueixen treure’s de sobre els productes”, apunta la professora de la UOC i experta en màrqueting Neus Soler. Matisa, però, que només els surt a compte fer això en dates en què el consumidor ja està disposat a comprar, com ara el Nadal. El paradigma canvia quan el comprador troba productes rebaixats durant tot l’any i, per tant, les promocions perden el seu efecte.

Meteorologia en contra

Les rebaixes més exitoses són les dels hiverns més freds. Les temperatures suaus per a finals de desembre de les últimes setmanes han generat força incertesa entre els comerciants, que esperen veure baixar el termòtre un cop comencin les promocions. Els dubtes s’accentuen encara més en el cas dels botiguers de proximitat. “El petit comerç no pot suportar reduir el marge de benefici en temporada. Els preus de compra que li estableixen els proveïdors no li permeten vendre a preu rebaixat en un moment en què, si cap comerç fes rebaixes, vendria a preu regular”, diu Soler.

Joan Carles Calbet, president de l’associació de comerciants catalans RetailCat, confia que la majoria de petits botiguers esperaran a demà per donar el tret de sortida a les rebaixes. “Tampoc ajuda que s’hagin avançat les compres de Nadal durant el Black Friday”, lamenta el representant dels botiguers. La Confederació Espanyola del Comerç també va assegurar en un comunicat que “la tirania dels descomptes permanents” ha rebaixat el seu optimisme durant aquesta campanya. De totes maneres, els comerciants preveuen un increment del 3% de les vendes -calculen que representaran el 40% del total de l’any- que els permeti compensar la debilitat dels mesos anteriors.