Una sentència reconeix que un repartidor de Glovo era un fals autònom

El jutjat social número 33 de Madrid ha dictat una sentència aquest dimecres en què reconeix que un repartidor de Glovo és un fals autònom i que té, en realitat, una relació laboral amb l'empresa.

Segons ha explicat la UGT, el repartidor va posar una demanda després de ser acomiadat per participar en una vaga espontània el setembre de l'any passat en quèvels treballadors de Glovo demanaven millores en les condicions de treball.

Aquesta és la primera sentència "favorable als treballadors", segons declara la UGT, després que dues sentències diferents decidissin a favor de l'empresa al no acceptar la condició de falsos autònoms dels treballadors de Glovo.

El text d'aquesta sentència recull les circumstàncies i condicions en el servei que presten els repartidors i analitza l'activitat productiva a través de les noves tecnologies i plataformes digitals. Així, decideix a favor dels treballadors, acceptant l'argument de la UGT en el sentit que existia una relació professional entre els repartidors i l'empresa i, per tant, s'haurien d'aplicar totes les normatives laborals i de Seguretat Social pròpies d'un treballador assalariat.

Aquesta sentència se suma a dues que va guanyar el sindicat FNV a Bèlgica contra Deliveroo. Segons el sindicat espanyol, després de guanyar aquest cas ara se centrarà en el conflicte col·lectiu contra aquestes empreses que ja està en fase preparatòria a l'Audiència Nacional i en els procediments iniciats a la Tresoreria de la Seguretat Social contra Deliveroo i Glovo per aconseguir per als repartidors d'aquestes empreses "un tracte just i professional".