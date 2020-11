La restauració carrega contra el Govern i li exigeix més rapidesa en la reobertura

La restauració torna a la càrrega pels tancaments forçats pel Govern. Representants del sector han reclamat aquest dimarts a l'executiu català que acceleri el procés de reobertura de bars i restaurants, que troben massa lent.

Concretament, la Generalitat preveu que a partir del proper dilluns, dia 23 de novembre, i fins el 8 de desembre, els establiments de restauració puguin obrir amb un aforament màxim del 30% tant en terrasses com a l'interior dels locals, entre les 6 i les 17 hores, segons el pla de desescalada del Govern. En una roda de premsa després del consell executiu, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha explicat que el Govern ha de dur el pla al Procicat i que posteriorment l'aprovarà perquè entri en vigor la setmana vinent.

Representants de les cinc patronals d'hostaleria i restauració catalanes s'han reunit aquest mateix dimarts en un acte a Barcelona organitzat pel Consell de Cambres de Comerç de Catalunya. En un manifest unitari llegit pel president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, el sector ha expressat el seu malestar amb les mesures del Govern: "La Generalitat no ha demostrat tenir la sensibilitat necessària per entendre la desesperació dels empresaris i treballadors del sector", ha assegurat.

El sector ho troba insuficient i proposa mesures més laxes: concretament, exigeix a l'executiu poder obrir de 6 a 23 hores a partir d'aquest dilluns, amb taules d'una màxim de sis persones i un aforament del 100% a les terrasses (amb una distància interpersonal d'1,5 metres entre taules) i del 30% a l'interior, ampliable fins també al 50% en cas que es pugui garantir una distància de dos metres o més entre comensals de taules diferents. El pla dels gremis de restauració preveu que només obrin els espais dels restaurants que puguin ser ventilats contínuament, mentre que aquelles zones menys ventilables continuarien tancades.

Les patronals proposen una segona fase entre els dies 9 de desembre i el dia de Reis, en la qual s'ampliarien els comensals per grup de sis a vuit i els aforaments interiors, amb un increment fins al 50% en els locals petits i del 75% en el cas dels grans que garanteixin la distància de dos metres, i amb l'obligació de ventilar els establiments només obrint portes i finestres. En una tercera fase, a partir del 7 de gener, el sector vol que s'aixequi qualsevol restricció d'aforament en tots els bars i restaurants i que els grups permesos siguin de fins a 12 comensals.

En la segona fase, els restauradors demanen poden obrir fins a la 1 de la matinada i que s'aixequin les limitacions horàries a partir de l'endemà de Reis, la qual cosa suposaria eliminar el toc de queda que ara hi ha en vigor. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va anunciar que tenia previst mantenir sense canvis la mesura, cosa que Budó ha confirmat avui, una decisió que el sector considera "equivocada".

Fonts del Gremi de Restauració de Barcelona apunten que el pla de reobertura que vol aprovar la Generalitat és insuficient i no permeten encarar bé la campanya de Nadal. "Cal que comenci amb unes condicions mínimes", cosa que les propostes de la Generalitat no permeten fer, apunten des del Gremi. En aquest sentit, els representants empresarials esperen que el Govern els cridi a una reunió en les properes hores per "consensuar" el pla i "escoltar-los".

Davant d'aquesta situació, Budó ha dit que la situació actual "no és una negociació, és un treball conjunt" dels diferents departaments de la Generalitat amb els sectors afectats per les restriccions per intentar que puguin reprendre l'activitat parcialment d'acord amb el "binomi economia i salut". "Cal tenir en compte que la segona onada encara no ha passat, encara hi ha uns riscos. Ja hem passat el pic, però les dades no estan baixant com voldríem", ha afegit.

Malgrat això, Budó ha expressat la voluntat de l'executiu català de mantenir el diàleg amb els agents empresarials. "No hi ha res tancat, hi ha la voluntat que reobrin activitats", però "de quina manera" encara no està clara, ha comentat la portaveu del Govern. Les patronals de la restauració admeten que tenen una bona sintonia amb el departament d'Empresa -que és el seu interlocutor directe-, amb el qual ha consensuat les mesures segons l'ACN, però admet que no han pogut reunir-se encara amb el departament de Salut.