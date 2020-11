Reconeguts xefs donen suport al Gremi de Restauració per demanar la reobertura a partir de divendres

"Cal un cop de puny a la taula i ser contundents". Així de clar ho veu el Gremi de Restauració de Barcelona, que demana a la Generalitat l'obertura de bars i restaurants. Empresaris del sector han participat aquest dimarts a Barcelona en una trobada, a la qual han assistit per donar suport al sector xefs de prestigi com Ferran Adrià, Joan Roca (El Celler de Can Roca), Jordi Cruz (Abac), Carme Ruscalleda, els germans Torres (Cocina Hermanos Torres) o Oriol Castro (Disfrutar).

El director del gremi, Roger Pallerols, ha demanat al Govern la "immediata" obertura dels seus locals, no només de les terrasses, i amb un horari que permeti no perdre el servei de sopar. L'esperança és que hi hagi un avenç en aquest sentit abans de divendres, el dia que s'acaben les restriccions. "Aquest divendres no hi ha una opció B", ha explicat Pallerols després de la trobada.

"Ens estan portant a la ruïna", ha denunciat Roger Pallarols, que ha afegit que "el que ha de fer la Generalitat de Catalunya és escoltar, negociar i rectificar, i autoritzar, a partir d'aquest cap de setmana, l'inici d'un nou procés de desescalada".

Una desescalada que, segons el Gremi, es pot fer amb un aforament interior de fins al 50% si es respecta una distància d'1,5 metres entre comensals de taules diferents; terrasses, sense restricció de capacitat, ampliant la separació entre taules; control de temperatura i higiene de mans en arribar a l'establiment; permetre el consum a la barra si es fan servir tamborets o cadires altes; l'horari fins a les 23 hores per permetre el servei de sopars, i un registre de clients, amb el seu consentiment.

El representant del gremi ha reclamat a la Generalitat una tornada a l'activitat que permeti als establiments "quadrar ingressos". "No ens plantegem altra cosa que la Generalitat entengui el seriós toc d'atenció que li ha donat un sector que és estratègic, que és clau per a l'economia de moltes famílies i l'atractivitat de la ciutat", ha resumit el director del Gremi de Restauració.

Els xefs assistents a la trobada han mostrat el seu suport a aquesta posició. Jordi Cruz ha demanat a la Generalitat que no deixi morir la restauració perquè que és un "pilar" fonamental de l'economia. Per la seva banda, Ferran Adrià ha posat èmfasi en les dificultats del sector i ha assegurat que està travessant una situació "dramàtica", amb milers de llocs de treball i establiments "en joc". "Estem en un moment molt extrem", ha lamentat.

Possibles tancaments definitius

El xef Joan Roca ha demanat a les administracions trobar vies de "consens" amb el sector per mantenir una part de l'activitat i garantir la seguretat dels ciutadans. Per la seva banda, Oriol Castro ha advertit que és possible que hi hagi "tancaments significatius" en els pròxims mesos.

El director del gremi ha assegurat que l'organització recomana complir la llei, però ha assegurat que aquest sentiment entre els restauradors evidencia que la Generalitat "fa tard" a l'hora de pactar una sortida que permeti l'obertura dels bars i restaurants "amb condicions suficients per ser viables".