eDreams perd 40,5 milions d'euros en l'últim exercici fiscal

L'agència de viatges online eDreams-Odigeo acaba l'any fiscal, el que va de principis d'abril del 2019 fins a finals de març del 2020, amb una pèrdua de 40,5 milions d'euros. Però l'empresa hi ha restat importància: es deu a una reducció dels actius intangibles, un “ajust comptable que les normes obliguen a fer”, ha defensat aquest dijous David Elizaga, director financer de la companyia. Per a ell és més important el benefici net ajustat, que és de 34,7 milions, un 13% inferior al de l'any anterior.

“La pandèmia del covid-19 ha tingut un impacte enorme en l'economia global i, evidentment, en el sector dels viatges, però malgrat tot els nostres resultats financers demostren el nostre esforç: és a dir, que tenim una posició financera forta”, ha dit Dana Dunne, conseller delegat de l'empresa, en la presentació dels resultats. Per a l'equip directiu, la clau són els 529 milions d'euros que han ingressat en aquest període, que queden només un 1% per sota del que registraven el març de l'any passat. Aquesta petita reducció l'atribueixen a la pandèmia, que en les últimes cinc setmanes d'aquest període comptable va fer caure les reserves un 53%. La facturació específica del gener al març va caure en conseqüència un 24% respecte al mateix període de l'any anterior.

L'impacte també ha sigut significatiu en la ràtio d'endeutament, que és gairebé quatre vegades més gran que al començar l'exercici. “Si no hagués estat per la crisi hauríem acabat només 1,9 punts per sobre”, matisa el director financer. L'ebitda (el resultat abans d'aplicar impostos, interessos i amortitzacions) es redueix un 4%, fins a 115 milions d'euros, en l'últim exercici fiscal.

Repunt de les reserves

Tot i això, eDreams arribava a l'abril amb una liquiditat de 142 milions d'euros. “Tres mesos després mantenim els nivells de liquiditat, cosa que demostra una posició financera sòlida”, ha indicat Elizaga. A més, aquest directiu ha assegurat que durant els últims tres mesos (març, abril i juny) han percebut un increment en el nombre de cerques i de reserves, cosa que relacionen amb el fet que s'hagin anat relaxant moltes de les restriccions.

La companyia s'ha basat en la incertesa pròpia de la situació actual per no fer cap previsió de cara a final d'any, però han explicat que els plans de creixement passen per insistir en el programa de subscripció prime (que en aquest exercici ha augmentat el nombre d'usuaris en un 200% i ha superat el mig milió), proposar millors paquets i més barats per als clients i treballar en la seva distribució geogràfica. A curt termini, la companyia ha convocat una junta extraordinària per votar el trasllat de la seu social de l'empresa de Luxemburg a Espanya.