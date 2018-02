El gegant de la robòtica Fanuc s’instal·larà a Sant Cugat

La japonesa Fanuc, un dels gegants en el disseny i la fabricació de robots per a la indústria, ampliarà l’activitat a la península Ibèrica amb unes noves instal·lacions a Catalunya. Segons ha pogut confirmar l’ARA, la companyia té intenció de traslladar les seves oficines des de Castelldefels a Sant Cugat del Vallès, on preveu pagar més de cinc milions d’euros per adquirir uns terrenys al polígon de Can Sant Joan, al costat de la B-30 i l’AP-7. Fonts pròximes a l’operació afirmen que, per l’emplaçament triat, el canvi de seu tindria per objectiu “una ampliació de l’activitat”, tot i que no es preveu que es fabriquin robots a les noves instal·lacions.

L’operació està pendent de tancar-se després que Fanuc va presentar una oferta ferma a l’Incasòl de 5,6 milions d’euros per més de 29.000 metres quadrats, dividits en dues parcel·les al costat del terme municipal de Rubí i prop d’on Europastry té una de les seves plantes de producció. Com que és sòl públic, des de la presentació de l’oferta s’obre un període d’un mes perquè, en el cas d’estar-hi interessada, una altra empresa pugui millorar l’oferta inicial. Expirat el període de contraofertes, l’adjudicació és pràcticament un fet tot i que encara no s’hagi firmat el contracte.

Fanuc traslladarà la seva seu central des de Castelldefels a Sant Cugat del Vallès. La companyia té altres centres de treball a la Península: tant a Madrid com a Elgoibar (Guipúscoa) disposa de delegacions comercials i, en el cas basc, d’un centre tècnic. De la filial espanyola també en penja la sucursal portuguesa. En total, segons dades del registre mercantil, Fanuc Iberia disposa d’una plantilla de 76 treballadors i en l’exercici fiscal del 2017 (tancat el mes de març passat) va facturar 57,6 milions d’euros (un 10% més) i va guanyar 3,2 milions.

Nascuda en el si de Fujitsu els anys cinquanta, la companyia té la seu central als peus del mont Fuji i ara és una empresa cotitzada. Fanuc va ser fundada per Seiuemon Inaba i s’ha convertit en un referent del sector de la robòtica amb unes vendes a tot el món de més de 4.000 milions d’euros i la discreció com a regla general. Un directiu de la companyia consultat per aquest diari es va negar a donar informació sobre l’operació.

Però al darrere de Fanuc s’hi amaguen una bona part dels robots que alimenten la producció de les fàbriques del món. Actualment, el que potser és el seu robot més popular, el Robodrill, és la màquina encarregada de donar forma a les carcasses metàl·liques dels iPhone d’Apple, cosa que va comportar que, com explicava Bloomberg, les vendes d’aquest robot es dupliquessin a partir del 2010, quan es va estrenar l’iPhone 4. Però els seus robots no només són als proveïdors d’Apple, sinó que també es poden trobar a la factoria de Tesla i als magatzems automatitzats d’Amazon. I, esclar, a les mateixes plantes de producció de Fanuc, on es fan altres robots.

Tràmits

La compra del solar de Sant Cugat estava condicionada a una modificació del pla general metropolità que ja ha aprovat el ple de l’Ajuntament i que està pendent de seguir el mateix tràmit a la comissió d’Urbanisme de la Generalitat. La zona, en desenvolupament, està pendent d’uns nous accessos que ha de desenvolupar el ministeri de Foment.