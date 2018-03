Un dels savis del finançament vol dur la quota basca al TC

Només les autonomies, un mínim de 50 diputats o senadors, el president del govern espanyol o el Defensor del Poble poden presentar recursos davant el Tribunal Constitucional (TC). Aquesta última és la via que ha triat Alain Cuenca -l’expert que va designar el govern aragonès per al comitè de savis per reformar el finançament autonòmic- per intentar tombar l’actualització de la quota basca, que dona 1.400 milions d’euros a les arques públiques del País Basc. “Em sento atracat”, explica a l’ARA Cuenca després d’haver presentat aquesta queixa davant el Defensor del Poble.

L’actualització de la quota basca es va pactar entre el govern de Mariano Rajoy i el Partit Nacionalista Basc (PNB) el maig de l’any passat a canvi del suport dels nacionalistes bascos als pressupostos del 2017. L’acord implica que l’Estat pagarà 1.400 milions d’euros al País Basc com a compensació del sobrecost que ha suportat els últims 10 anys per l’anomenada quota basca (els recursos que Euskadi trasllada anualment a Madrid pels serveis que l’Estat presta en territori basc). El que paga cada any el País Basc a Hisenda es fixa en uns plans quinquennals amb una metodologia concreta. Amb el nou càlcul Euskadi ha d’aportar 265 milions menys cada any a les arques espanyoles.

Per al professor Alain Cuenca el càlcul és absolutament erroni i injust per a la resta de comunitats. Aquest economista considera que agreuja una situació que ja de per si veu injusta i per això el dia 6 de gener va presentar l’escrit. De fet, Cuenca considera que ja des del 2007 la metodologia que s’ha fet servir ha provocat que les comunitats de règim foral rebin el doble de recursos que les de règim comú. Segons l’escrit que ha presentat davant el Defensor del Poble, es vulnera l’article 138.2 de la Constitució, que estableix que les diferències entre els Estatuts de les autonomies no poden implicar privilegis.

A més, creu que hi ha “nombrosos errors i incorreccions” en la metodologia, ja que “no es documenta el càlcul de les càrregues assumides i no assumides”, un fet que dona lloc a xifres que no es corresponen amb la despesa real de l’Estat.

Cuenca ha fet saber a la resta dels seus companys del comitè de savis que ha presentat la queixa, i els ha animat a presentar la seva. Tot i això, diu que és conscient que alguns que podrien estar-hi d’acord no veuen oportú obrir un altre front de polèmica a nivell autonòmic.

Justament un dels motius pels quals aquest expert vol que la quota sigui revisada pel TC és perquè quedi establert un criteri constitucional perquè “els ciutadans de Catalunya coneguin fins on poden arribar les seves reclamacions de millorar el finançament, amb la qual cosa quedarà reforçada la unitat d’Espanya”, com deia en un article dijous a Lainformación.com.

També han optat per la mateixa via per frenar la quota bàsica l’exlíder d’UPyD Gorka Maneiro i l’articulista militant del PSOE Víctor Gómez Frías.