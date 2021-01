Seat ja negocia un ERTO que afectarà un màxim d'11.000 treballadors

La falta de semiconductors que està patint l'automobilística Seat, i que està afectant directament la seva producció, ha portat la companyia a començar aquest dilluns les negociacions amb el comitè d'empresa sobre l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que durà a terme entre el 25 de gener i el 30 de juny. L'automobilística planteja, per una banda, que l'expedient temporal afecti el tancament d'un màxim de 20 dies a la producció de les línies 1, 2 i 3 de Martorell i, per una altra, 400 treballadors diaris.

També inclou la paralització durant uns 20 dies de la producció de la Zona Franca, una planta on treballen uns 1.500 empleats, a part d'un ERTO de 150 treballadors diaris i, finalment, el tancament durant 30 dies del centre de components del Prat, que té una plantilla de 1.050 persones.

El president del comitè d'empresa, Matías Carnero, ha confirmat que l'ERTO acabarà afectant un màxim d'11.000 treballadors. Pel que fa a Seat, no ha volgut concretar les xifres, tot i que sí que ha confirmat que ja han començat la negociació de l'expedient.

L'automobilística i el comitè d'empresa es tornaran a reunir aquest dimarts. UGT ja ha avançat que demanarà que la companyia complementi el sou dels afectats per ERTO fins al 90% (l'ERTO només preveu el pagament del 70% del salari net) i que no afecti ni la quantitat de dies de vacances ni les pagues extres. A més, sol·licitarà que els treballadors de més de 56 anys no quedin afectats per l'expedient perquè no repercuteixi en la seva jubilació.

Tal com va assegurar durant l'anunci de l'expedient el 22 de desembre passat, l'empresa ha reiterat que el volum de vehicles que es deixi de fabricar per la falta de semiconductors, un component clau dels xips integrats en els circuits electrònics de determinats vehicles, es recuperarà a la segona part de l'any.

Sense proveïdors

La falta de subministrament de semiconductors a nivell mundial és conseqüència de la crisi del covid-19, que ha provocat una aturada en la indústria de l'automoció i ha portat els principals fabricants d'aquests components a reassignar producció a altres sectors, com ara l'electrònica de consum.

De moment Seat ja està patint la mancança d'una desena de proveïdors, una xifra que segons la UGT es podria incrementar a una dotzena en pocs dies.