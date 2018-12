El secret de L’Illa i El Triangle

Els centres comercials urbans a Barcelona aguanten el tipus. En un moment en què el sector veu amb preocupació la crisi dels centres comercials a la perifèria i la irrupció definitiva del comerç online, els grans establiments amb seu al centre de la capital catalana poden presumir de viure un bon moment.

La majoria de centres comercials de la capital catalana estan plenament consolidats. Aquest mes L’Illa Diagonal i El Triangle celebren 25 i 20 anys en un moment complex per al sector, en plena adaptació per l’auge del comerç electrònic. “El comerç electrònic pressiona molt”, diu Joan Mas, gerent d’El Triangle.

Tot i així, els centres comercials urbans aguanten l’envestida dels gegants online i continuen ampliant el negoci. Per exemple, Diagonal Mar ha invertit 34 milions en una renovació que es va inaugurar al novembre, i L’Illa estudia “un projecte de reforma estètica” de cara a un futur pròxim, segons el seu gerent adjunt, Andrés Torres. Aquest mes, i malgrat els problemes amb els permisos d’obertura, el fons belga Equilis ha obert un nou centre comercial, Finestrelles, a Esplugues de Llobregat però a molt poca distància de Barcelona.

Als Estats Units, el model del shopping mall -el gran centre comercial situat als afores de les ciutats- s’ha convertit en pocs anys en una figura en declivi, un fenomen que es reprodueix a Catalunya. “En temes de consum, sempre anem a remolc dels Estats Units”, diu Neus Soler, professora de màrqueting de la UOC. Durant anys “el mall era un símbol de modernitat”, afegeix Pelayo Corella, professor del màster de retail internacional de l’Escola Superior de Comerç Internacional de la UPF. Ara, però, aquest tipus de centres ja no són tan atractius com abans, ni per als consumidors ni per als inversors. A més, Corella recorda que la legislació catalana sobre comerç és “molt restrictiva” amb els centres comercials en comparació amb altres territoris, com Madrid.

No obstant això, un dels punts a tenir en compte per entendre’n l’èxit és que “el negoci dels centres comercials és un negoci immobiliari”, explica Torres. “La pilota és a la teulada dels comerciants, perquè l’èxit depèn del comerç físic”, afegeix, un fet que deixa exposats els centres perifèrics, ja que, quan el comerç falla, el centre comercial pateix. En aquest sentit, els centres comercials urbans tenen l’avantatge de poder comptar amb alternatives més enllà de les botigues. Per exemple, El Triangle -propietat del fons alemany Deka- té 14.000 metres quadrats de superfície comercial i 11.000 metres quadrats d’oficines, mentre que L’Illa Diagonal -amb la família Sanahuja i l’asseguradora Axa d’accionistes- té 35.000 metres quadrats comercials i 48.000 d’oficines, a més de 2.400 places d’aparcament. En els dos casos l’ocupació dels espais d’oficines és del 100%. L’Illa va facturar 250 milions el 2017 (El Triangle no publica dades).

El fet que, en efecte, els centres comercials siguin un negoci que va més enllà de les vendes comercials i que se centri en la gestió d’actius immobiliaris, permet a les empreses i fons que els gestionen poder aguantar millor la reformulació del sector causada pels canvis en els hàbits de consum. “La vida són cicles i aquesta és una època molt disruptiva”, diu Corella. Segons el professor de la UPF, el preu és l’aspecte central en la compra del client mitjà, un fet derivat del comerç per internet, però el fet que ja no s’hagi de desplaçar per adquirir un producte provoca que el client que va a una botiga física busqui proximitat i una experiència diferent.

Integració amb altres eixos

En aquest sentit, els centres comercials urbans tenen un altre punt a favor: la integració amb la resta d’entramat urbà. Així doncs, alguns dels centres formen eixos amb altres establiments, com és el cas tant de L’Illa com d’El Triangle, amb els comerços de les Corts i dels carrers Pelai i Portal de l’Àngel, respectivament, i amb els grans magatzems El Corte Inglés.

“Nosaltres tenim un avantatge molt clar amb la ubicació, que ens converteix en un punt de referència”, diu el gerent d’El Triangle, ubicat a la plaça Catalunya de Barcelona. Aquest fet permet al centre captar marques perquè hi obrin les seves botigues de referència ( flagship stores, en l’argot del sector), així com poder combinar visitants turistes amb un “públic fidel que treballa a la zona”. En canvi, L’Illa Diagonal rep visitants sobretot dels districtes de les Corts i Sarrià - Sant Gervasi, però també de fora de Barcelona, gràcies a la proximitat amb la ronda de Dalt i amb la sortida de la ciutat per la Diagonal.