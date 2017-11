Empreses de l'alimentació demanen a Rajoy que elimini l'impost al sucre català aprofitant el 155

Diverses empreses del sector agroalimentari demanen al govern de Mariano Rajoy que, aprofitant el marc de la intervenció amb el 155, prengui mesures per anul·lar l'impost al sucre català, perquè el consideren inconstitucional. Així ho han fet saber diversos representants del sector empresarial i de la distribució a través d'una carta que han fet arribar al president espanyol.



Concretament, Asaja , COAG , UPA, Cooperatives Agroalimentàries, FIAB , Promarca , Aecoc , Anged , Asedas , ACES , FEHR i diverses marques de restauració recorden al president espanyol que "el sector valora molt negativament" aquest impost per les conseqüències en el funcionament de la unitat de mercat, de les càrregues desproporcionades per a les empreses per la inseguretat jurídica que comporta i pel perjudici que suposa als consumidors.



"Es tracta d'un impost que vulnera els límits constitucionals a la potestat tributària de les comunitats autònomes. Segons el nostre punt de vista, segueix existint base suficient per qüestionar i eliminar l'impost tenint en compte la seva manifesta inconstitucionalitat", assegura la carta, que com que el Tribunal Constitucional ja ha declarat "inconstitucionals" diversos impostos creats per Catalunya queda palès "el clar exemple d'aquesta infracció".



Així, el sector sol·licita al govern espanyol que, després de l'aplicació del 155, s'apliquin les mesures necessàries en el marc normatiu en vigor perquè "es restauri la legalitat constitucional que s'ha vist vulnerada" amb la creació d'aquest impost. Per això, demanen una reunió urgent amb Rajoy perquè reprengui el recurs d'inconstitucionalitat contra l'impost.



Aquests representants ja han presentat aquest mes un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.