El sector dels animals de companyia té futur

L’escena d’una persona passejant el gos pels carrers té una part del passat i una altra del present. Segons les últimes investigacions, fa uns trenta mil anys uns quants llops van decidir viure a la vora dels assentaments humans. En un inici, va ser l’adaptació espontània d’aquest grup d’animals (i no per interès de l’ésser humà) el que va provocar la seva domesticació. Un cànid que vivia en una comunitat humana podia alimentar-se amb molts menys esforços que un de salvatge. Més tard l’home va crear races diferents per als diferents treballs i característiques ambientals. Avui dia hi ha més de quatre-cents milions de gossos al món i més de tres-centes races.

En el cas dels gats, la domesticació va ser molt més recent, per això és comú l’encreuament dels gats domèstics amb els salvatges. També perquè el gat es va domesticar bàsicament per una única funció: evitar que els rosegadors es mengessin el gra de la collita. Mantenir aquests animals és car, uns 100 euros al mes. Més enllà del menjar hi ha les factures del veterinari i de la resta d’accessoris per a mascotes. Tot i així, el valor intangible de la seva companyia supera en escreix el cost financer. S’ha demostrat que la seva companyia ajuda a fer exercici físic i té efectes beneficiosos per a la salut.

A Espanya el 40% de les cases tenen almenys una mascota, i el 2017 el sector va facturar més de mil milions d’euros. Aquí el 80% de la facturació és en pinso, cosa que ens situa en un punt entremig entre el Regne Unit -on hi ha més cultura, serveis i accessoris per a les mascotes i, per tant, el pinso pesa molt menys en la facturació total- i l’Índia, on el 95% de la despesa és en pinso.

El sector creix més que la mitjana de l’economia global i està dominat per grans empreses, una de les quals és el gegant suís de l’alimentació Nestlé, que, a través de marques com Purina, té més del 25% del mercat americà de pinso per a mascotes. O l’americana Mars, a través de marques com ara Pedigree, Whiskas o Royal Canin. Tot i que Purina als Estats Units factura més que Mars, aquesta última ven més a escala mundial. D’altra banda, una de les quinze empreses més grans del sector de l’alimentació de mascotes és la catalana Agrolimen, amb la marca Affinity.

Entre les amenaces d’aquestes empreses hi ha el pinso de marca blanca, que ja els ha tret un 20% del mercat als Estats Units, la venda online -que ja és el 15% de les vendes- i la introducció d’Amazon, que ja ven menjar per a gats i gossos amb marca pròpia. Entre les oportunitats hi ha tot el sector farmacèutic i de salut animal, que té molt bones expectatives a mesura que els animals viuen més anys i els anem humanitzant. En aquest sentit, Mars va comprar l’any 2017 als Estats Units una cadena de més de 800 hospitals veterinaris. Les grans farmacèutiques són Boehringer, Merck i Zoetis, aquesta última dirigida per un català.

Cal afegir que s’espera un gran creixement a l’Àsia, sobretot a la Xina i impulsat pels mil·lennials. Ara la despesa anual per xinès en mascotes només és de 18 dòlars, mentre que als EUA és de 213!