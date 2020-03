El sector serveis xinès entra en recessió per primer cop en 14 anys

L’epidèmia provocada pel Covid-19 també ha contagiat l’economia del gegant asiàtic. Les mesures de quarantena i les restriccions de moviments han enfonsat el sector serveis, que al febrer va entrar en recessió per primer cop en 14 anys. Segons l’enquesta d’activitat comercial i serveis generals (PMI), que elabora Caixin Xina, l’índex sectorial es va reduir el mes passat fins als 26,5 punts, des dels 51,8 registrats al gener.

Davant d’aquesta situació, la prioritat per al govern és reactivar l’economia i en especial aquest sector, i per aconseguir-ho ha aprovat una bateria d’incentius fiscals i ajudes econòmiques. Però n’hi ha prou amb un simple passeig pels carrers buits de Pequín per constatar que la recuperació serà lenta. Encara que ja han passat sis setmanes d’aïllament, el trànsit als carrers està lluny de la normalitat, metro i autobusos circulen buits i la majoria de les botigues o restaurants no han aixecat la persiana.

L’epidèmia s’ha sumat al període de vacances de l’Any Nou Xinès, que ja de per si alenteix la producció industrial. El consum, que es dispara durant les festes, s’ha enfonsat i el sector turístic està a l’UCI a causa de les mesures de contenció del brot de coronavirus. Ahir el govern xinès va anunciar subvencions per a les aerolínies que restableixin les connexions. Entre el 24 de gener i el 27 de febrer es van anul·lar 347.414 vols.

Zhu Min, director de l’Institut Nacional de Recerca Financera de la Universitat de Tsinghua, calculava en uns 196.000 milions de dòlars les pèrdues del sector serveis en els dos primers mesos de l’any. Aquest ex alt càrrec del Fons Monetari Internacional assegurava que la caiguda del consum impactarà en el creixement del primer trimestre.

Les dades per sectors confirmen els temors. Per exemple, el volum de vendes d’automòbils va caure un 80% al febrer i Toyota ha confirmat que les seves vendes a la Xina es van desplomar el mes passat un 70%, en comparació amb l’any anterior. A tot això cal afegir-hi que l’activitat manufacturera s’ha contret fins a mínims històrics que no es veien des de la crisi financera del 2008. Segons les dades publicades per l’Oficina Nacional d’Estadística, l’índex gerent de compres (PMI) va baixar 14,3 punts, fins als 35,7 (una xifra inferior al 50,00 significa contracció).

Per al govern xinès ara la prioritat és que les empreses reprenguin l’activitat. La Xina necessita tancar l’any amb un creixement d’almenys el 5,6% per fer possible la promesa de Xi Jinping d’aconseguir que al final del 2020 el PIB sigui el doble que el del 2010.