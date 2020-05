“El sector turístic ha de calcular bé com ha d’apujar la persiana”

Dos catedràtics d’economia prou coneguts opinen sobre què s’espera d’un sector estratègic com és el turisme. Diu Antón Costas que es tracta de “la indústria de la felicitat i que tard o d’hora serà reconeguda com un dret, però ara ha de calcular bé com ha d’apujar la persiana”. Afegeix Josep Oliu, president del Banc Sabadell, que “és una necessitat humana”. Tots dos responen a una convocatòria del president d’Hotusa, Amancio López Seijas, i van mantenir ahir un col·loqui per videoconferència per aportar una visió serena sobre com es pot recuperar un sector que es calcula -tot i que no és cap epígraf del PIB- que aporta entre un 10% i 12% a l’economia espanyola.

La primera coincidència: el turisme pot patir un sotrac aquest any, però no farà fallida. La segona: cal tenir-lo en compte en els programes de reactivació de la Unió Europea. I el més favorable per al sector són les subvencions directes. La tercera: ha d’incorporar en les seves despeses ordinàries les garanties de seguretat d’higiene i de salut.

Com que l’amfitrió del col·loqui marcava la tendència sobre la necessitat de donar suport a l’activitat turística amb els canvis necessaris per recuperar el model ja conegut, la discrepància dels dos economistes era sobre petits detalls, o no tant. Oliu defensa el model que demanda l’Europa rica, que proveeix de turistes Espanya. Això inclou els anomenats passadissos segurs per anar, ben protegits, del país d’origen a l’apartament o hotel. El sabadellenc, conegut per la seva transparència verbal, ha reconegut: “Les pèrdues del sector no es recuperaran. Però ara cal ajudar-lo no només amb liquiditat sinó amb cobertura de pèrdues per als sector que hi estan vinculats, des de l’aviació fins a l’automoció”. Costas replica: “Els passadissos no són la solució. El problema són les fronteres”, la vigència de les quals la pandèmia ha fet palesa.

I com qui sembla que no vol dir res, Oliu posa la referència de qualitat: “Serà crucial el Mobile World Congress de l’any vinent”.