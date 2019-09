El sector turístic català ja pateix la fallida de Thomas Cook

Les rèpliques del terratrèmol per la fallida de Thomas Cook, el segon operador turístic del món, es deixaven sentir ahir. Mentre el govern central xifrava en 53.000 els turistes britànics que són a Espanya sense poder tornar al seu país, la lògica comercial de la caiguda de l’empresa s’enduia empreses filials del mateix grup, com l’alemanya Neckermann, que davant la impossibilitat d’atendre els clients en els avions i hotels del grup va cessar la seva activitat i anunciava la imminència d’un concurs de creditors. Altres filials de Thomas Cook, com ara Oeger Tours i Bucher Reisen, van tenir la mateixa dissort. També Air Marin va tancar ahir la seva pàgina web.

Enmig de la incertesa, el govern espanyol anunciava que està mirant d’evitar el tancament de les filials Cóndor i Thomas Cook Escandinavia per reduir l’impacte en les empreses espanyoles del sector. En l’àmbit català, la regió més afectada, la Costa Daurada, es llevava ahir preocupada.

“Estem en xoc: gent amb qui hem treballat tota la vida ja no hi serà”, lamentava Elaine McParland, presidenta de l’Associació Empresarial de la Zona Turística de Salou. Thomas Cook va ser el primer a treballar a la Costa Daurada, i “més de 40 anys de treball conjunt, pesen”, afegia. Però no tant com anys enrere, perquè, com comentava la directora del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Marta Ferrero, “el sector ha evolucionat molt”. En tot cas, “no és una bona notícia”.

Saber com impactarà la fallida encara és difícil. El Brexit accelera les incerteses, hi ha indicadors que pronostiquen una recessió global i no han començat a produir-se les dinàmiques de concentració del mercat. Molts confien, però, que altres grans empreses turístiques, com ara Tui, omplin el buit.

La Costa Daurada no ha tancat les xifres de la temporada, però el 2018, segons la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme (FEHT), el mercat britànic va suposar un 11% de les pernoctacions, amb 2,3 milions de turistes. Enguany, Thomas Cook ha aportat 55.000 turistes, 2.000 dels quals encara no havien fet les vacances. La patronal preveu que la fallida afecti una vintena d’hotels i es mostrava preocupada pels impagaments, perquè les factures s’abonen a dos mesos vista. Thomas Cook també era la quarta aerolínia de l’aeroport de Reus.

A la recepció de l’Hotel Las Vegas, a Salou, anaven enfeinats refent reserves. “Ahir teníem tretze clients de Thomas Cook, però ja han marxat tots, i els que havien d’arribar aquest matí ja no han vingut”, explicava la cap de recepció, Marisol López. El problema és que “ja no pagaran”. Qui ho passarà malament, advertia, són els hotels “que treballen pràcticament només amb ells”.

A l’Hotel Aqua els turistes es torraven plàcidament al sol. Entre ells, la Kate exhibia calma: “Si hem de posar diners, ho farem. Hem treballat molt per venir aquí i tampoc no s’ensorrarà el món”.

El propietari del Bar La Perla 2, Alfons López, pronosticava que la fallida “es notarà perquè els anglesos gasten; s’asseu la família sencera i no miren tan prim com la resta”. Segons diu, el 60% de la seva clientela és britànica.

En canvi, Elvira Todorova, del Frankfurt Salchi, opinava que “només ho notaran els hotels, perquè Thomas Cook va ser el que va impulsar el tot inclòs”. “Salou atraurà turistes igualment: també va caure Natalie Tours i seguim aquí”, afegia.

Gestions a contrarellotge

“Ahir va fer fallida la divisió del Regne Unit, però hi ha filials i estem treballant perquè les que operen a Espanya no acabin igual. Esperem ser a temps d’evitar la fallida”, explicava ahir la ministra de Turisme, Reyes Maroto, després d’una reunió amb les comunitats més afectades.

La ministra va reclamar al govern britànic que ampliï el seu pla de contingència i el nombre de vols perquè els 150.000 britànics afectats per la fallida puguin tornar al Regne Unit.