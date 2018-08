El sector turístic francès té 150.000 llocs de feina vacants

A falta de personal, els hotelers i restauradors de França volen contractar immigrants. “Una solució” a l’escassetat de mà d’obra que viu el sector: fins a 150.000 llocs de treballs estan vacants, segons l’Agrupació Nacional dels Independents de l’Hoteleria i la Restauració (GNI-Synhorcat, per les seves sigles en francès). Des d’una altra organització patronal, la d’Unió d’Oficis i Indústries de l’Hoteleria, asseguren que el sector “està capacitat per firmar 100.000 contractes immediatament”, una meitat d’indefinits i l’altra de temporals.

Si bé és cert que la GNI-Synhorcat suggereix obrir les portes del mercat “a nous grups de treballadors, com ara els immigrants”, descarta les “persones en situació il·legal i irregular”. El que busquen són “refugiats amb els seus papers en regla i amb totes les autoritzacions per treballar”.

Tot i la proposta, la GNI-Synhorcat va explicar que no vol excloure els seus conciutadans i “encara menys els joves” de les seves ofertes de treball. Aquesta agrupació forma cada any entre 40.000 i 50.000 joves, unes xifres “malauradament” insuficients per cobrir els més de 100.000 llocs de treball vacants. Els salaris baixos i els horaris intempestius, per torns i nocturns, són algunes de les raons per les quals el sector no atreu treballadors. D’aquests desavantatges també en parlava el director de l’ONG France Terre d’Asile, Pierre Henry, al diari Le Figaro : “Els llocs de treball de l’hoteleria i la restauració es caracteritzen per una forta estacionalitat i amplis marges horaris que només els nouvinguts accepten”. En aquest sentit, Henry sosté que “els refugiats no són una població de substitució” i que “com tot resident, han de construir la seva vida”.

Tràmits d’asil

Per evitar malentesos, la GNI-Synhorcat va voler aclarir que “no és una crida general a la regularització dels sensepapers”, com suggerien irònicament des de la CGT, sinó que l’agrupació patronal proposa formar i contractar immigrants “en el marc d’un conveni amb el govern francès”. Així ho va fer saber el seu president, Didier Chenet, al Consell Interministerial de Turisme. És per això que Chenet va demanar al primer ministre francès, Édouard Philippe, que s’accelerin els tràmits de les demandes d’asil, un requeriment que la CGT “reclama, sense èxit, des de fa anys”. Desprès de fer-se pública la proposta, el sindicat de treballadors va acusar la GNI-Synhorcat d’oportunista, per haver esperat la falta de mà d’obra per debatre sobre la contractació d’immigrants amb el govern.

Amb la nova llei d’asil i immigració, aprovada a principis de mes per l’Assemblea Nacional, un demandant d’asil pot treballar sis mesos després d’haver registrat el seu dossier a la prefectura, tot i que no pot introduir-se al mercat laboral amb la feina que vulgui. L’administració francesa pot refusar una autorització de treball d’un immigrant si estima que el nivell d’atur en el sector que ha seleccionat és massa gran.

És el que s’anomena principi d’oposició, que compta amb algunes excepcions, per exemple, per als que tenen una visa de fins a 24 mesos amb l’estatus de jove professional. Aquesta autorització de treball està destinada a joves diplomats de fins a 35 anys, provinents de 16 països diferents amb els quals l’estat francès té un acord bilateral -com ara Algèria, el Canadà, Rússia, el Marroc, el Senegal i Tunísia-, i que ja ho tenen gairebé tot emparaulat amb l’empresa de França que vol contractar-los.

Amb tot, un demandant d’asil es veurà abocat a treballar en els sectors on falta mà d’obra, com és el cas de l’hoteleria i la restauració però també el de la construcció i l’agricultura. D’altres no esperen el beneplàcit de l’administració francesa per començar a treballar, tot i que ho fan en situació irregular i, per tant, sense contracte ni drets. A principis d’aquest mes un grup de 12 treballadores sense papers d’un hotel van aconseguir que se’ls regularitzés la seva situació fent una vaga de només un dia. Totes elles feia temps que treballaven en aquest establiment a prop de París, propietat del grup Louvre Hotels. De fet, havien treballat sota les ordres de fins a tres empreses de contractació externa diferents, que feien els ulls grossos per, segons la CGT, “sobreexplotar-les millor”.