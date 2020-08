El sector turístic es reinventa

Si es pensa en el turisme com una indústria, la matèria primera són els viatgers. Sense turistes, la roda que fa funcionar el sector no avança, i aquesta és la situació que s’ha donat aquest any amb la pandèmia del covid-19. Això ha forçat les empreses d’aquest àmbit a reflexionar sobre com sobreviure al temporal de la millor manera possible, i alguns actors han tirat d’enginy empresarial per reinventar-se.

És el cas de la cadena B&B Hotels, que, amb 33 establiments a Espanya, ha convertit en oficines una “part significativa” de les habitacions que no omplia. De 9 del matí a 7 del vespre, empreses i autònoms les podran fer servir aprofitant que les cambres ja comptaven amb un escriptori amb cadira ergonòmica i wifi d’alta velocitat. Els treballadors que optin per aquesta opció podran fer servir la impressora de l’hotel i trobaran cafè i te gratuïts al vestíbul. A banda, cal tenir en compte que passaran a tenir lavabo privat.

En aquest cas, la reinvenció és lògica: B&B, segons explica un portaveu, ja era una cadena enfocada al segment de viatgers que es desplacen per feina. Té hotels situats en zones “estratègiques”, prop de les principals entrades i sortides de les ciutats, que és on hi sol haver grans polígons industrials, però també de les infraestructures com aeroports. És el cas de l’àrea de Barcelona, on tenen hotels en zones industrials: Viladecans (amb el reclam de la proximitat a l’aeroport del Prat), Rubí, Mollet del Vallès i Granollers.

Royal Hotels és un altre exemple de cadena d’hotels que s’ha espremut les neurones per adaptar-se a la reducció del nombre de turistes, tot i que, en el seu cas, no s’han desviat tant com B&B del model de negoci. Han decidit centrar-se en el turisme romàntic, llançant una campanya titulada Ni a casa teva ni a la meva, amb ofertes especials per al retrobament de parelles que hagin passat el confinament separats.

Els dos hotels que la cadena té a Barcelona, situats al passeig de Gràcia i a la Rambla, ofereixen descomptes de fins al 50% en l’allotjament i en experiències per a parelles. Per 89 euros, els enamorats poden gaudir d’una nit d’hotel al centre de la Ciutat Comtal, amb pàrquing inclòs i opció de deixar l’habitació fins a les cinc de la tarda del dia de sortida. A banda, s’ofereix esmorzar i sopar a l’habitació, i prendre una copa a la terrassa de l’establiment, amb vistes a tot Barcelona.

La idea està dirigida, també, a les parelles amb fills que no han tingut gaire intimitat durant el confinament o, fins i tot, als amants, “que s’han deixat de veure”, explica Àlex Puig, director general de Royal Hotels. Segons Puig, la iniciativa va ser tot un èxit en les primeres setmanes de reobertura dels hotels, a partir del 3 de juliol. Després, la demanda de parelles va donar pas a famílies i al poc turisme estranger que ha decidit visitar Catalunya els mesos d’estiu.

S’acaba la festa als vaixells

Però no només els hotels han hagut de reinventar-se. A les Balears, les empreses que oferien festes en vaixells han reaccionat als missatges d’alerta dels responsables sanitaris, que han apuntat contra l’oci, especialment si hi ha alcohol entremig, com un dels principals focus de contagi. Però què es fa amb els vaixells, que són l’única font d’ingressos d’aquests negocis? La solució ha sigut continuar al mar, però amb un altre esperit. Companyies com ara Barca Samba o Magic Catamarans han començat a oferir excursions, un pla més tranquil i orientat a famílies. Ignasi Bestard, el capità del vaixell de Barca Samba, explica que han canviat el tipus de música que posaven i han optat per estils que no convidin a ballar dret. A banda, han posat més èmfasi en la ruta, ja que observar el paisatge ha passat a ser un dels principals al·licients del passeig. Sortint igualment del port de Palma, ara es visiten els penya-segats de la zona de Tolleric. Finalment, Bestard explica que han invertit en un càtering de més qualitat, perquè el dinar ha passat a ser un element central de l’experiència.

Però, en el cas dels vaixells de festa balears, una reinvenció no ha sigut suficient. Fa poc menys d’una setmana va entrar en vigor la prohibició de vendre begudes alcohòliques en embarcacions, i Bestard afirma que això els ha acabat d’enfonsar el negoci. Se’ls han cancel·lat, assegura, el 90% de les reserves, i això els ha portat a anul·lar les sortides que tenien previstes per al cap de setmana passat, ja que es van trobar amb només quatre clients divendres i quatre dissabte.

“Quin sentit té que puguis anar a un bar en grup i en canvi nosaltres no puguem vendre cerveses?”, s’exclama el capità del vaixell de Barca Samba, que dona la temporada per perduda i no descarta enviar els treballadors a l’ERTO. Això si abans no troba una segona manera de reinventar-se.