El taxi dona dues setmanes a Foment per evitar la “guerra total”

Dues setmanes. És el marge que donen les associacions de taxistes al ministeri de Foment perquè presenti un decret que compleixi “les seves expectatives”. El sector va anunciar ahir en una assemblea informativa les conclusions de les negociacions que està tenint aquesta setmana amb el ministeri de José Luis Ábalos. Les línies vermelles del col·lectiu són que el govern socialista traspassi les competències per regular les VTC a les comunitats autònomes i que el decret les obligui a respectar la proporció d’una d’aquestes autoritzacions per cada 30 taxis.

Tot i així, si no aconsegueixen que s’aprovi la mesura les associacions de taxistes avisen que aniran a “la guerra total”. “Aquest sector pot paralitzar un país sencer si no es fan bé les coses”, afirmava ahir un portaveu d’Elite. Les negociacions per desencallar el conflicte es van reprendre a finals de juliol després que el taxi parés la Gran Via de Barcelona amb una vaga de nou dies. Durant l’agost s’han produït algunes trobades entre representants del sector i els tècnics de Foment, però no ha sigut fins al setembre quan s’ha tornat a treballar en el traspàs de competències que exigeix el taxi.

“Per primer cop en molts anys es vol solucionar aquest problema de debò”, assegurava ahir un altre representant. El col·lectiu veu les converses amb “optimisme”, però també és conscient que el calendari electoral podria perjudicar-los. Així, doncs, volen que els ajuntaments tinguin temps suficient per implementar les seves pròpies llicències municipals -com la que va intentar aprovar l’AMB- abans de les eleccions del maig vinent.

Sense indemnitzacions a les VTC

Encara que els taxistes confien que Foment cedirà a traspassar les competències per regular les VTC a les comunitats autònomes, les organitzacions també afirmen que el ministeri els ha deixat clar que no indemnitzarà els propietaris d’aquestes autoritzacions que ja no puguin circular. “Ens han promès un decret bomba”, deien ahir des del sector.

En cas que el Congrés doni llum verda al decret que vol el taxi, la limitació de les VTC es pot convertir en el següent capítol d’aquesta disputa. La patronal del sector Unauto ja va deixar clar que les indemnitzacions si es retiren els permisos arribarien als 3.800 milions d’euros.