Mor als 70 anys el sindicalista i polític català Luis Fuertes

El sindicalista i polític català Luis Fuertes Fuertes ha mort aquest dimecres als 70 anys, segons ha informat a través de les xarxes socials la UGT de Catalunya. Fuertes va ser secretari general d'aquesta organització sindical del 1976 al 1982. A les eleccions generals de 1977 i 1979 va ser elegit diputat pel PSC-PSOE per la província de Barcelona, i entre el 1982 i el 1983 va formar part de la comissió executiva del PSC, partit del qual va arribar a ser conseller nacional.

L'actual secretari de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha destacat que el seu predecessor "va ser un home clau en la reconstrucció del sindicalisme durant i després de la dictadura". "A l'ugetisme continuarem el que tu vas continuar", ha afegit Ros.

Ens ha deixat Luis Fuertes secretari general de la @ugtcatalunya del 1976 - 1982 ... va ser un home clau en la reconstruccio del sindicalisme durant i despres de la dictadura... l'ugetisme continuarem el que tu vas continuar #130AniversariUGT @UGT_Comunica — Camil Ros (@camilros) 15 de agosto de 2018

Luis Fuertes va néixer a Lucillo, a la província de Lleó, el 23 d'abril del 1948. Es va instal·lar a Barcelona el 1967, on va començar a treballar a la Hispano-Olivetti, empresa en la qual va ser membre de la comissió obrera. El 1968 es va afiliar a la UGT i es va dedicar, al costat de Josep Veliz i Camilo Rueda, a reorganitzar la Federació del Metall de Catalunya a través de contactes amb altres empreses com Macosa, Seat o Pegaso. El 1972 i el 1974 va ser suspès d'ocupació i sou dos cops per haver organitzat vagues.

Va formar part del comitè regional de la UGT de Catalunya el 1974, amb Camilo Rueda i Eduardo Montesinos Chuchas. El 20 de juny del 1976 va ser elegit secretari general de la UGT a l'assemblea de Terrassa, reunió que va significar la refundació de la UGT de Catalunya. Va ocupar aquest càrrec fins al febrer del 1982, quan va ser substituït per Josep Valentín.