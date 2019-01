Els sindicats alerten sobre l’incert futur de Nissan a Barcelona

Els treballadors de Nissan estan neguitosos pel futur de les plantes industrials de la companyia a Montcada i Barcelona, especialment per la caiguda de la producció i per la falta d’adjudicació de nous models per part de la l’aliança Renalut-Nissan. Per això els representants sindicals demanen al ministeri d’Indústria i a la Generalitat que exigeixin a la multinacional que assigni nous models a les fàbriques per assegurar-ne el futur.

Precisament està previst que demà el vicepresident i conseller d’Economia del Govern, Pere Aragonès, visiti la planta de la Zona Franca, on es reunirà amb l’equip directiu, encapçalat pel conseller director general de l’empresa, Genís Alonso.

Els sindicats Sigen-Usoc, CCOO, UGT i CGT han enviat comunicats als executius espanyol i català en què els que demanen que, a més de nous models, exigeixin a la companyia inversions tecnològiques i que renovi la plantilla. Els sindicats critiquen que la producció se situï en el 38% de la capacitat a causa de l’evolució dels últims models en el mercat i a la finalització d’alguns, com el Pulsar, la NV200 Evalia i possiblement a curt termini la NV200 amb motor de combustió.

Els sindicats recorden que l’evolució d’aquests models respon a l’estratègia empresarial perquè les inversions en publicitat i la decisió de prioritzar els models fabricats en altres plantes de l’aliança Nissan-Renault "són totalment responsabilitat" de la companyia. Per als sindicats, l’adjudicació i fabricació de nous models delaten “una política industrial cap a les nostres plantes basada en ignorar els seus actius i atorgar la fabricació de nous vehicles a altres plantes”.

Estratègia industrial

Fonts de la direcció han explicat a Europa Press que la direcció "segueix avançant en l’estudi i la definició de l’estratègia industrial de Nissan Barcelona", i han assegurat que els treballadors, els sindicats i les administracions ho saben. La filial espanyola de Nissan va tancar l'últim exercici fiscal (de l'abril del 2017 al març del 2018), amb un benefici net de 35,02 milions d’euros, un 10% més que l’any anterior, malgrat la caiguda de la producció i la facturació. Tot i la incertesa, la companyia ha ampliat amb el Consorci de la Zona Franca el lloguer dels terrenys que ocupa fins al 2056.