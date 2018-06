Els sindicats avisen a Sánchez: "No deixarem que s'escudi en la debilitat parlamentària"

"Quan s'és al govern es tenen dosis més grans de pragmatisme". Són paraules de la ministra de Treball, Magdalena Valerio, divendres passat després de reunir-se amb el president del govern, Pedro Sánchez, i els representants de sindicats i patronal. Valerio feia aquesta afirmació per justificar que el PSOE hagi renunciat a derogar de ple la reforma laboral del PP. Aquest dilluns, la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, ha seguit en la mateixa línia i ha assegurat que aquest govern "no ve a derogar". Davant aquestes declaracions, els sindicats donen peixet a Sánchez i defensen la seva voluntat d'intentar trobar consens per tombar algunes parts de la reforma però avisen que si s'escuda en la debilitat parlamentària hi haurà mobilitzacions.

Ho han afirmat aquest dilluns en unes jornades econòmiques organitzades per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) i l'Associació de Periodistes d'Informació Econòmica (APIE). El secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha sigut clar: "No deixarem que s'escudi només en la debilitat parlamentària; si veiem que no hi ha una voluntat política de moure les coses ho veurem als carrers".

Però el mateix líder de CCOO ha insistit que Sánchez havia sigut molt crític i contundent amb la reforma laboral i que, sent conscients de les dificultats parlamentàries, esperaven que es busqués el consens d'esquerres al Congrés per canviar algunes parts de la reforma, com va dir la mateixa ministra de Treball. Segons els sindicats, els canvis que va plantejar el govern espanyol en la seva reunió no són només canvis cosmètics sinó que ataquen directament els pilars de la llei i, per això, confien en les intencions del govern del PSOE.

"La conjuntura actual, amb el PDECat i el PNB, que no són ERC, provoquen que no tot sigui tan senzill", ha afirmat per la seva banda el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez.