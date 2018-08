Els sindicats belgues i suecs convoquen una vaga a Ryanair per al 10 d'agost

A Ryanair se li acumulen els problemes. Després de la jornada de vaga dels dies 25 i 26 de juliol que van protagonitzar els treballadors de la companyia en països com Espanya, Portugal o Irlanda, l'aerolínia es prepara per viure una segona onada de protestes. Aquest dimecres els sindicats de Bèlgica i Suècia han convocat una aturada per al 10 d'agost.

Les reclamacions dels empleats d'aquests països són les mateixes que les dels treballadors espanyols. Demanen que se'ls apliqui la llei laboral del país on treballen i no la llei irlandesa, com passa ara. En un comunicat publicat aquest dimecres, l'Associació Sueca de Pilots ha recordat que "no s'ha acordat cap conveni col·lectiu enlloc d'Europa". A banda d'això, els sindicats també es queixen de la "relació hostil" que Ryanair manté amb la seva plantilla i de l'alt nivell de subcontractació.

Lluny de mantenir un to conciliador, l'aerolínia va optar per acomiadar part dels treballadors que es van manifestar el mes passat a Irlanda. A través d'un comunicat a la Borsa de Londres, Ryanair va anunciar que despatxava 300 empleats per culpa d'un descens de les reserves de vol, un fet que, segons l'empresa, era conseqüència de la vaga.

De fet, el conseller delegat de Ryanair, Michael O'Leary, va criticar amb duresa la convocatòria d'aturada abans i tot que comencés, quan va amenaçar de retallar vols i llocs de treball en països on es convoquen "vagues innecessàries".

Unes negociacions enrocades

Des d'aquest dimecres al matí, els sindicats USO i Sitcpla (els que van convocar la vaga dels tripulants de cabina a Espanya) estan reunits amb Ryanair a la Direcció General de Treball. En declaracions recollides per l'agència Europa Press, els sindicats han reconegut que estan "expectants" i alhora "pessimistes" per la posició que creuen que tindrà l'aerolínia.

En aquest sentit, el representant del sindicat USO, Ernesto Iglesias, ha recordat que "Ryanair insisteix que no canviarà". A més, ha assenyalat que la companyia "ha aguantat el cop i no li preocupen els conflictes que s'obrin".