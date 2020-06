Els sindicats del SEPE culpen les empreses

El desgavell de dades que s’ha produït amb les víctimes del coronavirus també s’està repetint amb el nombre de treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) a causa de la crisi del covid-19 que encara no han cobrat l’atur. El ministeri de Treball defensa que només queden per ingressar-los la prestació un 1% dels 3,3 milions d’empleats a Espanya que han estat inclosos en aquest tipus d’expedients. Treballadors del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) amb qui ha contactat l’ARA deixen clar que aquesta xifra és falsa. “Si realment és així, els que falten per cobrar són tots de l’oficina on treballem”, diuen amb ironia.

El president de la junta de personal dels funcionaris de l’Estat a la província de Barcelona i treballador del SEPE, Miguel Ángel García, calcula que a la demarcació encara queden prop d’un 10% dels més de 570.000 afectats per cobrar. De fet, admet que ni els responsables informàtics del SEPE saben la quantitat de gent que falta perquè hi ha diverses peticions obertes d’un mateix treballador.

¿Però per què hi ha encara tanta gent que no ha cobrat l’ERTO? “El 80% dels casos es deuen a errors fets per l’empresa a l’hora d’omplir l’ excel per sol·licitar la prestació”, explica García i corrobora la portaveu del sindicat CCOO Margarita Rico. Errors, per exemple, en el número del compte bancari, que aquests comptes pertanyin a bancs que fa anys que han desaparegut o en dades del treballador.

L’altre 20% dels errors -afegeixen- són del sistema informàtic del SEPE, com que no detecta que una mateixa persona estigui en dos ERTO.

Álvarez i Rico mantenen que tots els afectats cobraran, encara que no s’atreveixen a donar una data. Els que no ho han fet, afegeix Álvarez, “poca cosa” poden fer més enllà d’esperar. “És perfectament comprensible que estiguin desesperats però tenim localitzats els seus casos i els estem revisant un per un per solucionar-ho tan aviat com puguem”, insisteixen.

Pel que fa al número d’atenció telefònica per als afectats, Álvarez denuncia que en el pic alt de la pandèmia a la demarcació de Barcelona només hi havia 13 persones donant aquest servei, quan normalment n’hi treballen el doble, “per una impossibilitat tècnica”, i això va provocar el col·lapse de línies. L’altre gran hàndicap dels treballadors del SEPE ha sigut la falta de personal. A Barcelona només compten amb una plantilla de 500 empleats, cosa que vol dir que cadascun s’ha ocupat de més de 1.100 casos només pel que fa a ERTOs.