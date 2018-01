Els sindicats exigeixen una pujada dels salaris del 3,1% a canvi de vincular-los a la productivitat

Els sindicats han fet la seva última proposta a la patronal pel que fa als salaris. CCOO i UGT demanaran a les organitzacions empresarials (CEOE i Cepime) una pujada mínima de les retribucions del 3,1% per a aquest any en el marc de la negociació col·lectiva. Aquesta és la xifra de partida que han posat sobre la taula els sindicats si, tal com vol la patronal, els salaris s'acaben vinculant a la productivitat de les empreses.

Els representants dels treballadors han arribat a aquest mínim perquè consideren que els salaris han de pujar com a mínim un 1,6% per garantir que creixen al mateix ritme que els preus i un 1,5% més addicional per recuperar part del poder adquisitiu perdut. Tant l'organització que lidera Unai Sordo com la de Josep Maria Álvarez creuen que per abordar la negociació amb la patronal és "imprescindible que els salaris participin del creixement econòmic" i de la situació de millora que ja noten moltes empreses. L'objectiu, per als sindicats, és recuperar progressivament el poder de compra, sobretot de les categories amb salaris més baixos.

Durant la presentació d'aquesta proposta, els dos secretaris generals han afirmat que a les organitzacions sindicals "no els fa por parlar de productivitat a l'hora de conformar una oferta salarial", però han posat com a condició que la inflació faci de "sòl". "Els salaris no poden tornar a perdre poder de compra en cap cas", ha remarcat Sordo.

Malgrat aquesta xifra de tall, Sordo també ha deixat clar que la proposta és oberta per revisar a l'alça: "No proposem un dígit perquè cada sector i empresa ha d'adaptar els criteris esmentats a les seves xifres reals", ha dit. En aquest sentit també han recordat tant al govern espanyol com a les empreses que els caldran "dades fiables" per constatar la productivitat.

La proposta que han posat sobre la taula els sindicats aquest dimecres a la tarda també inclou una pujada generalitzada dels salaris més baixos a través d'un salari mínim de conveni que els sindicats volen situar als 1.000 euros bruts al mes. Segons els líders de CCOO i UGT els convenis no poden anar "a remolc" del que passa al Salari Mínim Interprofessional (SMI). "El SMI no hauria de tirar dels sous a l'alça, sinó que els sous de les empreses haurien d'estar majoritàriament i apreciablement per sobre d'aquest sou legal mínim", ha apuntat Álvarez.

La patronal no es mou

Tot i ser conscients que el debat amb la patronal "no serà senzill", tant Sordo com Álvarez han assegurat que són optimistes. "No és fàcil, però tot és possible, veurem com es va desenvolupant", ha subratllat el líder d'UGT. Per la seva banda, Sordo ha insistit que és un temari ampli per debatre amb les organitzacions empresarials i per acordar. "Creiem que l'acord negociació col·lectiva és un gran instrument per abordar totes les qüestions que tenen a veure amb les relacions laborals. Aquest és el tarannà amb què vam iniciar aquest procés de negociació", ha afegit.

Les organitzacions sindicals es reuniran aquest dijous amb la patronal per reprendre el diàleg. Els empresaris van evitar donar una xifra concreta la setmana passada. Tot i això, fonts de la patronal citades per Efe van aclarir que la proposta de la patronal serà d'un increment de fins al 2% amb un 1% variable lligat a la productivitat, la flexibilitat horària o la jornada. Durant tot l’any passat no hi va haver acord. Ara, segons fonts de la CEOE, els agents socials s'han fixat la data límit al març.