Els sindicats inicien una campanya de protestes contra la reforma laboral

Els líders de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, han anunciat aquest dimarts que es mobilitzaran el 8 de febrer en un "gran acte sindical" a Madrid per forçar el govern espanyol a derogar determinats aspectes de la reforma laboral del 2012. "És el moment de concretar, d'executar mesures per a la igualtat, per recuperar drets i salaris", han declarat els dos líders sindicals, que han instat l'executiu de Pedro Sánchez a "moure fitxa".

Els sindicats volen que el govern espanyol "porti al BOE" aquelles reformes en les quals ja s'han posat d'acord les dues parts "encara que la CEOE no hi estigui". Aquesta gran assemblea mobilitzarà més de 10.000 sindicalistes i serà la primera part d'una sèrie de protestes que culminaran amb una aturada laboral de dues hores per a tots els treballadors el dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona, "en una jornada de lluita feminista des d'una dimensió laboral".

Tots dos líders han recordat l'acord sobre negociació col·lectiva signat l'any passat amb la patronal per apujar els salaris fins a un 3% i situar el salari mínim en conveni en els 14.000 euros anuals. A això s'hi sumen les converses que fa mesos que mantenen amb l'Estat per modificar alguns dels aspectes de l'última reforma laboral.

En aquestes negociacions el ministeri de Treball i els sindicats van arribar a un preacord per restablir la ultractivitat dels convenis col·lectius i la prevalença del conveni sectorial sobre el d'empresa. Aquest principi d'acord també incloïa la recuperació del subsidi per a majors de 52 anys i la limitació a la subcontractació, ja que les empreses multiserveis havien d'adoptar el conveni sectorial o de l'empresa principal.

"No volem que el govern [d'Espanya] atorgui a la CEOE el dret a veto", ha dit Sordo. D'aquesta manera, ha afirmat que si la patronal no vol subscriure'l hi té tot el dret, "és legítim, però no pot dir que se l'ha exclòs" de la negociació. El líder de CCOO ha demanat al govern espanyol que presenti un decret llei que entri en vigor de manera immediata i que després validi el Congrés.

En aquest escenari, Álvarez ha assegurat que els sindicats estan disposats a "treballar i pressionar els grups" que estan d'acord amb aquestes propostes i que van donar suport a la moció de censura a Mariano Rajoy. "No acceptarem arguments utilitzant a d'altres com a excusa", ha afirmat el dirigent de la UGT.