La situació del fabricant d'electrodomèstics Cata provoca la inquietud de la banca creditora

La situació financera del fabricant d’electrodomèstics Cata, que arrossega l’impacte de la compra i el posterior concurs de creditors de Fagor, està provocant la inquietud de la banca creditora. La companyia ha de retornar uns 45 milions d’euros de l’acord de refinançament, segons han informat a l’ARA fonts del sector bancari. Cata Electrodomésticos -amb seu social a Alcobendas però que té el centre operatiu a Torelló- va comprar l’any 2014 per 40 milions d’euros la unitat productiva de Fagor i la llicència per utilitzar aquesta marca basca. Però el negoci no va anar bé i Fagor va entrar en concurs de creditors l’any 2017. Durant el procediment concursal la banca va exigir a Cata que es fes càrrec dels avals amb què s’havia finançat l’operació.

La companyia va patir l’impacte d’aquesta compra en els seus comptes del 2018 i va tancar l’exercici amb unes pèrdues de 5,7 milions d’euros. Però el 2019 l’empresa va redreçar el rumb i va assolir uns guanys d’1,3 milions d’euros. Malgrat tot, fonts financeres han informat que al mes de novembre la companyia no havia efectuat tot el pagament que tocava de la part corresponent dels crèdits.

Però el president de la companyia, Jorge Torné, va assegurar a l’ARA que la companyia “ho té tot en ordre” i que “no hi ha cap requeriment dels bancs”. “Anem tirant endavant”, va assegurar Torné.

En els comptes de l’empresa del 2019, formulats el març del 2020, es fa referència a aquest tema. L’empresa recorda que aquell any es van pagar totes les obligacions de l’acord de refinançament i que el febrer del 2020 es va signar amb les entitats una novació del crèdit. D’aquesta manera, no allarga el venciment (que finalitza el 2022) però sí els terminis de pagament de les quotes corresponents al 2020. Cata assegura que les novacions han sigut acceptades per la banca i que “la societat ha complert amb tots els pagaments previstos en les novacions quan s’ha arribat al seu venciment”.

El refinançament es va signar amb el Santander, CaixaBank, Bankia, Sabadell i Ibercaja. La por d’alguns dels creditors és la possibilitat que alguna de les entitats no vulgui renovar el crèdit, cosa que complicaria la situació de l’empresa. Cata Electrodomésticos forma part d’un grup de societats sota el control de CNA Group, amb seu a Luxemburg.