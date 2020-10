El tercer trimestre dona un respir insuficient a les empreses

El segon trimestre del 2020 quedarà marcat a foc en la història de l’economia pel dur confinament imposat per fer front a la pandèmia de covid i per la patacada que això va suposar en les empreses. El tercer trimestre, que comprèn entre juliol i setembre, ha millorat relativament aquest escenari, però no ha servit per compensar les pèrdues de la resta de l’any.

Seat

El trimestre de la recuperació també acaba en pèrdues

L’automobilística catalana Seat va tenir unes pèrdues operatives de 19 milions en el tercer trimestre, amb una baixada de vendes del 12%. Aquests resultats “van millorar significativament” els dels trimestres precedents, segons la marca.

En el conjunt de l’any, Seat acumula pèrdues de 290 milions fins al setembre, mentre que el 2019 portava 248 milions d’euros de benefici en el mateix moment de l’any. Segons dades publicades per Volkswagen, la facturació de la seva filial amb seu a Martorell va arribar als 6.043 milions en l’acumulat de l’any fins al mes de setembre, la qual cosa suposa un retrocés d’un 31,5%.

Catalana Occident

Retallada d’un 33% en els beneficis de la gran asseguradora catalana

El Grup Catalana Occident ha obtingut un benefici de 225 milions d’euros en els primers nou mesos de l’any, cosa que suposa una caiguda del 33% respecte als resultats que presentava l’any passat. Pel que fa a facturació, i incloent-hi Antares, adquirida l’any passat, els ingressos han estat de 3.475 milions d’euros. En un comunicat, la companyia explicava la caiguda en els seus beneficis per l’impacte de la pandèmia sobre el negoci d’assegurances de crèdit.

Ciments Molins

Clara millora de l’activitat en un grup que guanya diners el 2020

L’arribada del tercer trimestre i la reobertura de l’economia van propiciar que Molins augmentés un 44% el seu benefici respecte al trimestre anterior, arribant als 29 milions de guanys amb una facturació de 206 milions, superior en un 8% a la del tercer trimestre de l’any passat. En el conjunt de l’any, la cimentera dels Molins ha guanyat 62 milions d’euros (un 12% menys interanual) i la facturació arriba als 546 milions, un 8% menys.

Telefónica

Els beneficis respecte al 2019 cauen a la meitat

Telefónica va guanyar 671 milions en els nou primers mesos del 2020, un 50,1% menys que l’any passat. L’operadora destaca que ha registrat una millora en l’activitat comercial i operativa en el tercer trimestre, temps en què els comptes s’han vist afectats per un ajustament de valoració de 785 milions d’euros de la seva filial a l’Argentina.

Repsol

Guanys en el tercer trimestre, però pèrdues de 2.578 M€ durant l’any

La petroliera espanyola Repsol acumula unes pèrdues fins al setembre de 2.578 milions d’euros. La gran majoria responen a les provisions que ha hagut de fer relacionades amb el covid-19, per la valoració dels seus inventaris i la revisió a la baixa dels preus en la companyia que presideix el veterà Antoni Brufau.

En el tercer trimestre, el grup va tenir un comportament millor que en els dos precedents, amb uns beneficis de set milions d’euros, dada molt millor que les pèrdues de 265 milions del segon trimestre de l’any.