La ‘start-up’ biomèdica STAT-Dx, comprada per 152 milions

STAT-Dx, una companyia poc coneguda amb seu a Barcelona i dedicada a la biotecnologia, és la protagonista de la que serà una de les operacions de compra més rellevants de l’any. L’empresa ha arribat a una acord per ser adquirida per l’holandesa Qiagen a canvi de 191 milions de dòlars (152 milions d’euros).

STAT-Dx es dedica des de la seva fundació, l’any 2010, al desenvolupament de sistemes avançats de diagnòstic molecular en àrees en què la diagnosi ràpida és crucial, com ara les malalties infeccioses i les cures crítiques. L’acord planteja un pagament inicial de 147 milions de dòlars, més 45 milions que estarien subjectes a l’assoliment de determinades fites en el llançament del seu producte DiagCore.

Qiagen, una de les empreses cotitzades més grans del sector biotecnològic, té la intenció de portar al mercat europeu aquest nou sistema de diagnòstic durant la segona meitat d’aquest any, amb dos assajos de diagnòstic molecular, i de portar-lo als EUA l’any vinent. La companyia prepara també una àmplia bateria d’assajos addicionals.

STAT-Dx, fundada per Jordi Carrera i Rafael Bru i coneguda en el moment del seu naixement com a STAT-Diagnostica, està participada per Kurma Partners, Idinvest Partners, Gilde Healthcare, Boehringer Ingelheim Venture Fund, Caixa Capital Risc, Axis i Ysios Capital. Precisament aquest últim fons, especialitzat en aquest sector, celebrava ahir que la venda confirma “el bon moment de l’ecosistema científic i tecnològic nacional” i assenyalava que l’operació suposa “una nova i exitosa desinversió del primer fons d’Ysios Capital”.

Una aposta d’èxit

Ysios va llançar el seu primer fons el 2008 amb un capital de 75 milions i després d’aquesta venda ja només té cinc companyies en cartera. Tot i que no se sap la participació concreta que tenia a STAT-Dx, a finals de l’any passat la firma d’inversió explicava que les desinversions que havia fet fins aleshores li havien suposat una rendibilitat superior al 48%. Pel que fa al segon fons, que compta amb 125 milions, durant aquest any farà la seva 13a i última aposta. L’èxit amb què ha funcionat fins ara ha propiciat que Ysios ja parli obertament d’un tercer fons, que es podria posar en funcionament aquest mateix any o bé el 2019.