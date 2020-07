Les 'start-ups' catalanes van rebre el 32% del capital de les rondes tancades entre 2018 i 2019

Aquest 2020 la supervivència empresarial consisteix en tenir diners a la caixa, i les start-ups no en són una excepció. Però hi ha bones notícies per al sector: "Els anys 2018 i 2019 hem estat envoltats de liquiditat, ha estat més senzill per a les start-ups poder aixecar el capital que necessitaven", ha explicat aquest dimarts Julia Prats, directora del departament d'iniciativa emprenedora de l'Iese. De les gairebé mil empreses emergents que ha enquestat aquesta escola de negocis en col·laboració amb CaixaBank, 272 havien tancat rondes de finançament entre 2018 i 2019 per un import que s'acosta als 77 milions d'euros. D'aquests, més de 25 milions han anat a parar a 71 empreses de Catalunya, un 32% del total, xifra que la situa al capdavant de la llista de les comunitats que més volum de diners han captat.

Per darrere hi ha Madrid (que ha rebut més de 17 milions en rondes de finançament), el País Valencià (més de 9 milions i mig) i el País Basc (uns 3,2 milions).

Ara bé, les dades que es recullen en la primera edició d'aquest observatori indiquen que mentre el 2018 Catalunya superava Madrid en el nombre d'empreses (143 sobre 101, un 15% i un 11% sobre el total del territori, respectivament), l'any passat un 20% de les més de 990 empreses que van participar en el premi Emprenedor XXI i que formen la mostra eren a Madrid. Prop del 19% de Catalunya. En conjunt, les dues comunitats acumulaven el 2019 gairebé un 40% de les start-ups de la península Ibèrica.

La radiografia està feta amb empreses d'entre dos i tres anys de vida i, com a tal, revela que dues de cada cinc encara no són rendibles. De fet, el creixement mitjà d'aquestes empreses és d'un 196% entre el 2018 i el 2019, i les empreses que són a Barcelona i Madrid gairebé dupliquen aquesta ràtio de creixement, però les taxes de creixement –indiquen les responsables de l'informe– no són del tot significatives, perquè sent empreses tan joves fan referència a números discrets.

Un deute bancari mitjà de 30.000 euros

En conjunt acumulen més de 700 milions d'euros en finançament (cosa que inclou tant el capital risc com els préstecs o els premis) i el 61% d'aquestes start-ups aixequen capital per valor d'entre 10.000 i 250.000 euros. En concret, el tiquet mitjà de les rondes a Catalunya l'any 2019 va ser de 357.00 euros. De mitjana, aquestes empreses van consumir 18.000 euros de la seva caixa, el seu deute bancari mitjà va ser de 29.500 euros i, de cara al futur, preveuen una necessitat de finançament de més d'un milió d'euros, i això sense comptar l'efecte que els pugui haver causat la pandèmia.

"Tenim un ecosistema sa que està patint aquests mesos, però tenim equips ben preparats i té moltes possibilitats de tirar endavant", ha conclòs Julia Prat.