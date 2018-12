Les tabaqueres inicien l’assalt al cànnabis

Tots els que pateixen per la salut pública dels Estats Units es devien endur una alegria al novembre, quan el Centre per al Control i la Prevenció de Malalties, una agència federal, va anunciar que les taxes de tabaquisme havien caigut fins a mínims històrics. Només un 14% dels adults nord-americans van fumar cigarrets el 2017, en comparació amb el 42% del 1965. Aquesta tendència és positiva per a la salut pública, però a les companyies tabaqueres els genera dubtes existencials.

El 7 de desembre passat, Altria, el gegant tabaquer que ven Marlboro als Estats units, va apuntar cap a una possible solució: va anunciar que invertiria 1.500 milions d’euros a comprar un 45% de Cronos Group, una empresa canadenca de cànnabis, amb una opció d’adquirir-ne un 10% addicional en un futur. La notícia va disparar un 29% el preu de les accions de Cronos. Les d’Altria van pujar un 2%.

Mentre la demanda de cigarrets es redueix a poc a poc, Altria ha augmentat preus i retallat costos per intentar recuperar els nivells de beneficis que tenia. Invertir en cànnabis, que ha sigut legalitzat recentment al Canadà, no és un pedaç per sortir-se’n temporalment, ja que les perspectives a llarg termini del mercat del cànnabis -si s’acaba legalitzant la droga de forma generalitzada als Estats Units- són temptadores. En aquests moments, el cànnabis d’ús recreatiu és legal en només deu estats. Algunes veus creuen que ara mateix el mercat podria moure entre 35.000 i 62.000 milions d’euros anuals, l’equivalent a la despesa dels nord-americans en vi i begudes espirituoses. Els beneficis d’Altria el 2017 van ser de poc més de 22.000 milions d’euros.

L’èxit de l’operació d’Altria dependrà, en part, de com la gent decideixi consumir cànnabis en un futur. La majoria encara el fumen de manera convencional: als estats on és legal, la flor de cànnabis, que típicament s’enrotlla en un porro, ocupa el 60% o el 65% del mercat. Els productes alimentaris de cànnabis i el vaping (fumar amb cigarret electrònic) van suposar al voltant d’un 10% o un 15% cadascun, segons Trevor Stirling, analista a la companyia de recerca Sanford C. Bernstein, tot i que els vaporitzadors de marihuana van a l’alça.

Més adquisicions

Els cigarrets electrònics de gustos poden amagar l’olor característica de la marihuana, i reduir d’aquesta manera l’estigma social. Aquests productes també obren una finestra d’oportunitat per al desenvolupament de noves marques, que en el passat va ser un factor crucial per a l’èxit de les empreses de tabac i que és impossible quan es ven marihuana a granel de manera il·legal.El desplaçament previst de consumidors cap als vaporitzadors explica els rumors sobre possibles plans d’Altria per comprar JUUL, una empresa de vaping que ha capturat al voltant del 75% del creixent mercat de cigarrets electrònics dels Estats Units. Altria ha dit que aturarà les vendes de les seves filials de vaporitzadors MarkTen i Green Smoke, i ho ha argumentat pel seu pobre rendiment financer i la regulació cada vegada més estricta. En el passat, JUUL havia insistit en la seva independència de les grans empreses del sector, però ara es podria aprofitar de l’ajuda d’Altria per sobreviure en un marc regulador cada dia més dur.

Enguany, l’agència nord-americana que regula el tabac ha anunciat restriccions als productes de vaping i ha deixat entreveure la possibilitat de prohibir els cigarrets mentolats (aquests productes d’Altria estan just per sota del 30% del mercat). Els productes de cànnabis també es podrien veure afectats per normatives similars.

Mentrestant, les grans empreses de begudes alcohòliques també es fixen en el potencial del cànnabis. L’agost passat, Constellation Brands, productor de la cervesa Corona, va invertir 3.500 milions d’euros en Canopy Growth, una altra empresa canadenca de marihuana, i va augmentar-hi la participació del 9,9% al 38%.

Les empreses de beguda tenen més bona imatge que les tabaqueres, però els seus productes amb cànnabis tenen un efecte més lent que els vaporitzadors. Qui s’endurà la part més gran del pastís?