El tancament de la fàbrica de Neutrex i Conejo deixa al carrer 56 treballadors

La Antigua Lavandera, la fàbrica que hi ha a Sant Adrià de Besòs que fa el lleixiu per a marques com Conejo, Neutrex i Estrella, i també per a marques blanques com Consum i Dia, ha presentat un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que afecta tota la plantilla, formada per 56 treballadors. La direcció de l’empresa va anunciar a la plantilla el tancament de la planta fa una setmana argumentant que “no era rendible”, i va oferir als empleats el trasllat a la fàbrica que l’empresa té a la localitat sevillana d’Alcalá de Guadaíra, els terrenys de la qual són propietat de la companyia.

El secretari de comunicació del sindicat CCOO d’indústria a Catalunya, Tomás Díaz, va denunciar ahir que la direcció s’ha limitat a anunciar l’ERO sense oferir mesures alternatives al trasllat. “El tancament és injustificat i innecessari, sembla un acomiadament encobert”, va assegurar. Fonts pròximes a l’empresa han explicat a l’ARA que el lloguer de la nau on està ubicada la planta de Sant Adrià, al polígon industrial Granland, molt sol·licitat per comerciants xinesos que subministren productes als basars, s’acabava el 31 de juliol, i ja té un nou inquilí a partir de l’agost, també xinès.

Els representants dels treballadors estan analitzant aquesta setmana la documentació de l’ERO per negociar les indemnitzacions en les primeres reunions que es faran aquest divendres i dilluns que ve. Alhora, la plantilla ha convocat vaga per dimarts, dimecres i dijous de la setmana que ve com a mesura de pressió. “Si les negociacions van bé la desconvocarem”, van assegurar portaveus de la plantilla a aquest diari. De moment l’empresa no ha especificat quines indemnitzacions preveu. CCOO, però, ha avançat que demanarà el trasllat de la plantilla a la planta que té la companyia a Mataró, que es dedica a la fabricació de detergents.

Trasllat de la seu social a Sevilla

Els empleats de la fàbrica de Sant Adrià de Besòs tenen unes edats compreses entre els 35 i els 59 anys, treballen en quatre línies de producció i fan 180.000 tones de lleixiu a l’any. El tancament de la planta s’ha de fer efectiu en un període màxim de tres mesos.

El fons especialitzat en inversió industrial PHI Industrial Acquisitions va comprar tant aquesta fàbrica com les de Sevilla i Mataró -anteriorment totes havien sigut propietat de l’alemanya Henkell- entre els anys 2013 i 2015. Aquestes plantes, però, pengen del grup d’empreses BlueSun Consumer Brands, present en 13 països i que compta actualment amb deu marques que elaboren tot tipus de productes de neteja per a la llar, com detergents, suavitzants i ambientadors.

BlueSun va ser una de les multinacionals que van decidir traslladar la seu social fora de Catalunya a causa de la “inestabilitat política” entre finals del 2017 i principis del 2018. Concretament la va passar de Mataró a la planta sevillana d’Alcalá de Guadaíra.