El tancament de la restauració dispara els ERTO: 41.050 treballadors en una setmana

El tancament de bars i restaurants decretat pel Govern per combatre la segona onada de la pandèmia de coronavirus ha tornat a disparar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a Catalunya: en només una setmana s'eleven en 4.871 al sector i afecten un total de 41.054 treballadors.

Segons les últimes dades del departament de Treball de la Generalitat, del 16 al 22 d'octubre s'han registrat aquests 4.871 expedients temporals, 1.562 dels quals són de força major tradicional i 3.231 de força major per impediment, mentre que en 78 casos s'al·leguen altres causes. La corba de creixement dels ERTO, a més, està en ascens i s'ha passat de 1.556 en els primers quatre dies des del tancament de bars i restaurants als 4.871 en set dies.

Abans d'aquestes últimes restriccions en l'activitat econòmica, el nombre de persones que constaven afectades per un ERTO a Catalunya, amb data del 30 de setembre, eren 146.559, segons les dades de la Seguretat Social.

El sector de la restauració s'ha pogut tornar a acollir als ERTO bonificats després d'abaixar la persiana per decret perquè el govern espanyol va prorrogar fins a final de gener aquesta eina per fer front a les conseqüències econòmiques de la pandèmia.

Dels nous expedients que s'han presentat pel tancament del sector de la restauració, Barcelona és la província més afectada, amb un total de 3.835 ERTO que afecten 30.898 persones. A la demarcació de Girona s'han presentat 628 expedients, amb 3.603 treballadors afectats; mentre que a Tarragona s'han presentat 562 ERTO que inclouen 5.360 persones. A la província de Lleida, amb 266 expedients, hi ha 1.038 empleats afectats, mentre que a les Terres de l'Ebre s'han presentat 30 expedients que afecten 155 persones.

Protesta al carrer

Aquest divendres mig centenar de persones han protestat a la plaça Sant Jaume de Barcelona contra el tancament de bars i restaurants. La Federació Intercomarcal d'Hostaleria de Restauració i Turisme (Fihrt), amb el suport de PimeComerç i el Gremi de Restauració de Barcelona, han convocat la protesta.

La concentració ha començat poc després del migdia quan els participants s'han distribuït per la plaça, mirant cap al Palau de la Generalitat, amb cartells i fent sonar xiulets i cassoles, i s'ha acabat cap a les 13 hores. La majoria de pancartes duien el missatge "La restauració no és el virus. Volem treballar, no al tancament", i alguns també mencionaven l'oci nocturn.