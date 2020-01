La taxa turística es pot disparar fins a un 670% a Barcelona

El cost de la taxa turística està a punt de disparar-se a Catalunya, i molt especialment a Barcelona, davant el sorprenent silenci del gremi hoteler. Després d'anys de rebuig frontal, el sector no va tenir més remei que acceptar la creació d'aquest tribut l'any 2012, en el pitjor moment de la crisi. Aquesta taxa augmentarà amb força quan s'aprovin els pròxims pressupostos de la Generalitat, presentats aquest dimecres. En el cas de Barcelona ciutat, la taxa podria créixer entre un 211% i un 669%, en funció de la categoria de l'establiment.

El setembre passat l'Ajuntament de Barcelona va demanar autorització per poder aplicar un recàrrec de fins a quatre euros a la taxa turística. A més, la petició incloïa que la recaptació generada per aquest recàrrec ( plantejat per Esquerra i avalat per Comuns, PSC i JxCat) la gestionés el mateix consistori. La Generalitat no només va acceptar aquestes condicions, sinó que va aprofitar l'avinentesa per elevar també la seva pròpia taxa turística. "Van preferir posar-se vermells només una vegada en lloc de dues vegades", expliquen fonts pròximes al Govern. Amb l'increment, la Generalitat preveu ingressar 21 milions d'euros més, mentre que l'Ajuntament encara no ha calculat quant recaptarà pel seu recàrrec.

L'Ajuntament de Barcelona haurà de decidir si apuja en 4 euros la taxa a totes les categories, o si hi posa tarifes diferents

En un principi, el Gremi d'Hotels de Barcelona es va oposar amb duresa a l'increment de la taxa. A l'octubre el president d'aquesta associació, Jordi Mestre, va afirmar que hi estaven “absolutament i rotundament en contra” i va amenaçar d'anar als tribunals, però des de llavors el sector ha guardat silenci. Consultat per aquest diari, el Gremi d'Hotels s'ha limitat a dir que manté la seva oposició, però no ha volgut dir res més.

Segons les fonts consultades, un dels motius d'aquest silenci és el compromís assumit perquè l'Ajuntament destini la recaptació directament a combatre activitats i establiments turístics il·legals, principal competidor dels hotels amb llicència. Actualment ja està previst que la taxa turística destini recursos a aquesta finalitat, però també a molts d'altres, com la promoció turística o el desenvolupament d'infraestructures turístiques. Fins i tot s'usen els diners ingressats amb aquest impost per cobrir el forat que anualment té el Circuit de Catalunya com a conseqüència de la celebració del campionat de Fórmula 1.

La nova taxa turística entrarà en vigor quan s'aprovin els pressupostos de la Generalitat, que el president Quim Torra s'ha mostrat decidit a tirar endavant tot i la pròxima convocatòria d'eleccions. Quan els comptes s'aprovin, Barcelona també podrà aplicar-hi el recàrrec de fins a quatre euros.

El debat pendent

El debat que encara està pendent de fer a la capital catalana és si l'impost s'apuja en quatre euros a tots els trams o si es fa un preu diferent en funció del tipus d'establiment. Això s'haurà de regular amb una ordenança que encara s'ha de fer. Les postures dels partits del consistori encara no estan plenament definides. Esquerra és més partidària de fer que el recàrrec sigui de quatre euros per a tothom, però la resta de formacions encara no s'han posicionat obertament. Des del govern municipal es limiten a dir que volen una taxa que el sector vegi “raonable, assumible i consensuable”.

Si el recàrrec de quatre euros s'apliqués de forma lineal, això significaria que els hotels de cinc estrelles de Barcelona ciutat passarien a estar gravats amb 7,5 euros per nit (més del triple que els 2,25 euros actuals), i els de quatre estrelles en 5,7 euros (cinc cops més que els 1,1 euros d'ara). El principal increment seria per als establiments de menys categoria: aquests tenen actualment una taxa de 0,65 euros a la nit i podrien passar a estar en 5 euros (gairebé vuit cops més que avui dia).

Un dels grans perjudicats serien els habitatges d'ús turístic, que actualment paguen 2,25 euros i passarien a estar en els 6,25 euros a la nit. Només els hotels de cinc estrelles tindrien una taxa més cara. Els creuers, per la seva banda, pagarien cinc o set euros en funció de si passen més o menys de 12 hores ancorats al port de Barcelona.

Els únics que veuran rebaixada la taxa seran els creuers que atraquin a ports diferents del de Barcelona i hi passin menys de 12 hores: passaran de pagar 2,25 euros a 1 euro.